Helldivers 2 enchante toujours autant les joueuses et joueurs PS5 / PC. Certes, la production d'Arrowhead Game Studios a besoin d'être constamment peaufiné comme tous les jeux multijoueur, mais le suivi et la communication sont au rendez-vous. Et pour changer un peu des sempiternels updates de confort, le soft co-op du moment va sortir l'artillerie lourde dès la fin de semaine prochaine. Des nouveautés pour vous pousser à retourner au combat coûte que coûte. Le repos attendra soldats !

Des contenus inédits pour Helldivers 2

Évidemment, des patchs vont continuer à être déployés pour Helldivers 2, mais pour une fois, il n'est pas question de cela. Katherine Baskin, responsable de la communication du studio, s'est exprimée sur le PlayStation Blog pour annoncer l'ajout de nouvelles obligatoires de guerre premium. « Nobles patriotes de la Super-Terre, l’heure n’est plus à la discrétion. De nouvelles obligations de guerre premium ont été déployées dans toutes les unités de combat à travers la galaxie. Leur nom de code… Déflagration démocratique » (via PS Blog).

Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait, les obligations de guerre sont les différents contenus (armes, armures, emotes...) que l'on peut débloquer avec des Super-Crédits gagnés en jouant à Helldivers 2, ou en les achetant avec de l'argent de réel. Et au cas où, oui, l'équilibre entre les deux formules est bon et ne vous donnera pas envie de jeter le blu-ray du jeu par la fenêtre. Dans ces nouvelles obligations de guerre premium « Déflagration démocratique », on pourra donc se procurer des armes explosives, des armures renforcées, des capes pour améliorer son style, ainsi que des poses pour célébrer les victoires et la démocratie.

Les obligations de guerre premium Déflagration démocratique

Tous ces nouveaux équipements permettront de réaliser « un maximum de dégâts pour pulvériser les insectes, réduire les machines en bouillie et déclencher le feu ardent de la liberté ! » selon les mots Katherine Baskin. On peut d'ailleurs les voir en action dans la bande-annonce ci-dessus. Et voici maintenant le détail de ces prochains contenus qui vous attendent dans Helldivers 2.

Fusil BR-14 Pacificateur : pour tirer des munitions afin de pénétrer des blindages. À réserver spécialement pour les petits groupes

: pour tirer des munitions afin de pénétrer des blindages. À réserver spécialement pour les petits groupes Fusil R-36 Volcan : pour lancer des shrapnels, à l'impact, qui volent dans toutes les directions

: pour lancer des shrapnels, à l'impact, qui volent dans toutes les directions Arbalète explosive CB-9 : une arbalète avec des flèches, mais explosives

: une arbalète avec des flèches, mais explosives Grenade thermite G-123 : un jouet qui s'accroche à une surface et qui brûle tout lors de son explosion

: un jouet qui s'accroche à une surface et qui brûle tout lors de son explosion Pistolet lance-grenades GP-31 : un lance-grenades de poche

: un lance-grenades de poche Bonus – Pilote expert en extraction : utile pour réduire le temps d'arrivée de votre vaisseau à la balise d'extraction pour vous enfuir

: utile pour réduire le temps d'arrivée de votre vaisseau à la balise d'extraction pour vous enfuir Armure de forage CE-27 : une protection intermédiaire

: une protection intermédiaire Panoplie de spécialiste en démolition CE-07 : une tenue légère pour encaisser des variations rapides de pression, de chaleur et de vélocité personnelle

: une tenue légère pour encaisser des variations rapides de pression, de chaleur et de vélocité personnelle Armure de dévastation FS-55 : une combinaison lourde

: une combinaison lourde De nouvelles capes (Héraut de l’égalité suprême, Fureur de l’aigle ou Fresque de la liberté)

Les nouvelles obligations de guerre premium « Déflagration démocratique » seront disponible le 11 avril 2024 dans Helldivers 2 sur PS5 et PC. Pour rappel, ce battle pass est accessible contre 1 000 Super-Crédits à débloquer en jeu, ou contre 9,99€ bien réels. Ensuite, pour avoir accès à ces nouveaux jouets, il suffit de progresser dans le BP.