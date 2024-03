Il faut prendre bien sûr l'annonce avec le même dixième degré qu'a adopté le studio derrière Helldivers 2. Toujours est-il que ce jeu coop à l'énorme succès continue encore d'accueillir du nouveau contenu, pour le plus grand plaisir des joueurs.

De nouveaux ennemis mettent en péril la démocratie de Helldivers 2

Dans une annonce qui ne manque clairement pas d'humour, le compte X (anciennement Twitter) de Helldivers 2 nous annonce une choquante nouvelle. De nouveaux ennemis Terminides sèment le chaos et la confusion au sein de la démocratie. Des insectes volants jamais vus auparavant (en fait si), règnent désormais en maître dans les cieux. L'insurmontable tâche des Helldivers se trouve ainsi terriblement complexifiée.

Naturellement, ce n'est pas la première fois que nous voyons ces nouveaux adversaires. Ceux-ci avaient été introduits suite à un patch d'équilibrage. Les développeurs de Helldivers 2 ont toutefois joué un jeu de dupe avec la communauté. Un événement spécial visant à « contenir les insectes », a même été mis en place pour « réfuter ces ridicules allégations ». Comme nous pouvions le pressentir, cette tentative de contenir la menace a visiblement eu l'effet inverse.

L'engouement autour du jeu ne connaît pas de fin

Grâce à ces petits ajouts et ces interactions avec sa communauté, Helldivers 2 semble être un succès inarrêtable. Après un premier mois compliqué en raison de serveurs surchargés et bugs, le jeu entre maintenant dans une phase de croisière. Il est ainsi régulièrement garni de nouveaux contenus, patchs d'équilibrage et autres joyeusetés. Un autre élément très attendu est d'ailleurs en approche. La surprise a toutefois été éventée par des joueurs très excités qui ont leaké cette bonne nouvelle. La transparence d'Arrowhead envers ses joueurs est également à saluer.

Tout ceci mis bout à bout permet ainsi au jeu de se placer parmi les plus grandes réussites du premier trimestre 2024. Une réussite telle que le titre a même dépassé le mastodonte FF7 Rebirth en termes de ventes. Une belle réussite dont la Super Terre ne cesse évidemment de se féliciter.