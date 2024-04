La guerre pour la démocratie ne meurt jamais, et visiblement l'arrivage de mises à jours sur Helldivers 2 non plus. Arrowhead Games vient à ce titre de déployer un patch absolument massif.

Avec ce nouveau patch presque aussi énorme que la Super Terre elle-même pour Helldivers 2, Arrowhead Games va grandement secouer les habitudes des combattants de la démocratie. Cette mise à jour 01.000.300 vient en effet radicalement rééquilibrer armes, stratagèmes et ennemis, en plus d'apporter de nombreux correctifs. Voici les points clés à retenir de ce dernier patch fraîchement déployé.

Un nouveau patch massif pour Helldivers 2

Arrowhead Games n'en a pas fini de gâter les joueurs de Helldivers 2 avides de liber-thé. Entre de l'ajout de nouveaux contenus, de leaks excitants et des patchs déployés très régulièrement, le combat pour sur la Super-Terre ne connaît jamais le repos. C'est justement un nouveau patch qui nous intéresse ici, nom de code 01.000.300. Celui-ci entend apporter un massif rééquilibrage du jeu. Il cible non seulement les armes et les stratagèmes, mais aussi les ennemis ou encore le gameplay général. Puisqu'une liste (littéralement longue comme le bras) est plus parlante que les mots, voici l'important rééquilibrage à venir sur le titre d'Arrowhead Games, traduit de l'anglais par nos soins. De nombreux bugs ont également été corrigés, la plupart visant à améliorer la stabilité du jeu. Pour voir tout cela en détails, rendez-vous sur les patch notes du jeu sur sa page Steam officielle.

Équilibrage

Général

Les armures avec un indice d'armure supérieur à 100 réduisent désormais également les dégâts causés par les tirs à la tête.

Les poses de victoire ne joueront désormais que pour les extraits. (Aucune valeur volée sur mon vaisseau)

Dégâts de brûlure réduits de 15%

Armes primaires, secondaires et de soutien

Arbalète explosive CB-9 :

Explosion légèrement plus petite

Dispersion accrue

Diminution du nombre de chargeurs maximum de 12 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus du réapprovisionnement de 6 à 8

Légère réduction de l'ergonomie

Vélocité du canon augmentée

Canon quasar LAS-99

Temps de recharge augmenté de 5 secondes

Arbitre BR-14

Le mode automatique est désormais le mode de tir par défaut

Recul réduit

Augmentation du nombre maximum de chargeurs de 6 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus du réapprovisionnement de 6 à 8

Maintenant catégorisé comme un fusil d'assaut

Canon laser LAS-98

Dégâts légèrement augmentés

Dégâts légèrement réduits par rapport aux corps de grande taille

Plasma Punisher SG-8P

Diminution des chargeurs maximum de 12 à 8

Augmentation du nombre de chargeurs reçus lors du réapprovisionnement de 6 à 8

Augmentation de la vitesse du projectile, mais qui conservera une portée similaire

Diminution de la réduction des dégâts longue portée lors de l'explosion

Maintenant catégorisé comme une arme énergétique

Blitzer ARC-12

Augmentation du nombre de tirs par minute de 30 à 45

Maintenant catégorisé comme une arme énergétique

Érupteur R-36

Diminution du nombre de chargeurs maximum de 12 à 6

Les dégâts d'explosion diminuent légèrement plus rapidement

Faucille LAS-16

Diminution du nombre de chargeurs de 6 à 3

Faux LAS-5

Augmentation des dégâts de 300 à 350

Diminution du nombre maximum de chargeurs de 6 à 4

Canon électromagnétique RS-422

Pénétration accrue du blindage en mode sans échec et en mode dangereux

Force d'étourdissement légèrement réduite

Mitrailleuse lourde MG-101

Réticule à la troisième personne activé

Fusil sniper 63CS Diligence

Dégâts augmentés de 128 à 140

Ergonomie améliorée

R-63 Diligence

Dégâts augmentés de 112 à 125

P-19 Rédempteur

Légère augmentation du recul

P-2 Pacificateur

Augmentation des dégâts de 60 à 75

Sénateur P-8

Dégâts augmentés de 150 à 175

Rechargement rapide ajouté lors du rechargement d'un chargeur vide

Dague LAS-7

Augmentation des dégâts de 150 à 200

Libérateur AR-19

Dégâts augmentés de 55 à 60

AR-23C Liberator Commotion

Dégâts augmentés de 55 à 65

JAR-5 Dominateur

Dégâts réduits de 300 à 275

Chien de garde AX/AR-23

Diminution des dégâts de 30%

Lance-roquettes à rafale RL-77

Le lance-roquettes n'explosera plus lorsqu'il est tiré à proximité de stratagèmes (tourelle HMG, sentinelles, ravitaillements) et d'autres Helldivers.

Rayon de proximité réduit

Stratagèmes

Sentinelle mitrailleuse A/MG-43

Santé augmentée pour correspondre aux autres Sentinelles

Visitez Tesla A/ARC-3

Santé augmentée de 33%

Lance FAF-14

Ajout du rechargement de l'étape de rechargement après que le missile épuisé ait été rejeté

Lance-roquettes à Rafale RL-77

Voir modifications ci-dessus

Ennemis

Vitesse de déplacement des cracheurs légèrement réduite

Hulks : force requise pour qu'ils chancellent légèrement augmentée

Dégâts directs du lance-flammes Hulk ainsi équipés réduits de 20 %

La cadence de tir du Devastator a légèrement augmenté (uniquement pour le modèle standard)

Le mouvement latéral des hélicoptères de combat a légèrement augmenté

Les pilotes des marcheurs sont désormais moins vulnérables aux explosions

La santé et l'armure des générateurs de brouillard ont été augmentées.

Les générateurs de vaisseaux ont désormais un plafond beaucoup plus bas sur le nombre de vaisseaux qu'ils peuvent avoir actifs en même temps.

Patrouilles ennemies

L'apparition des patrouilles a été augmentée lorsqu'il y a moins de 4 joueurs. Moins il y a de joueurs, plus le changement est important. Pour les missions à 4 joueurs, il n'y aura aucun changement par rapport à avant. Le changement le plus notable concernera les joueurs solo en difficulté plus élevée.

