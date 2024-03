À chaque fois que du nouveau contenu est en préparation sur Helldivers 2, l'excitation des fans est palpable. Tel est encore le cas pour ce leak d'une fonctionnalité très surveillée (mais qu'on espère cette fois à la hauteur des attentes).

Espionnage industriel dans Helldivers 2

On sent clairement que Helldivers 2 est maintenant passé à la vitesse supérieure. Après un premier mois compliqué par des bugs et serveurs surchargés, l'ajout de nouveaux contenus connaît un rythme frénétique. Plus récemment, nous avons notamment eu une nouvelle Obligation de Guerre ou encore un mécha suite à un événement communautaire. Celui-ci s'était d'ailleurs fait connaître avant l'heure via un leak, et l'histoire se répète encore.

Le dernier leak en date concerne en effet à nouveau un mécha. Celui-ci semble toutefois embarquer cette fois deux canons automatiques. La différence avec le premier est radicale, ce dernier étant équipé d'un lance-roquettes et d'une mitrailleuse lourde. Ainsi, l'arsenal des Helldivers va encore continuer d'être agrémenté de nouveaux joueurs. Gageons que ce nouveau géant de métal se montrera particulièrement efficace contre les ennemis blindés.

Déploiement du mécha en approche ?

Si on suit le déroulement des événements relatifs à la sortie du premier mécha, celle du second ne devrait pas tarder. Au vu du gameplay leaké, son développement semble en tout cas quasiment terminé. Il se pourrait donc une fois encore que le studio mette la communauté de Helldivers 2 à contribution pour débloquer ce nouveau modèle.

Espérons toutefois pour les combattants de la démocratie que cette nouvelle arme soit plus efficace que la précédente. Le premier mécha n'a en effet pas été du goût des joueurs car considéré beaucoup trop fragile. Les développeurs se sont cependant montrés beaucoup plus réactifs dans l'équilibrage du jeu ce mois-ci. Il n'est donc pas exclu que le mécha reçoive bientôt un peu d'attention pour regagner la faveur des Helldivers.