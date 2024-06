C’est l’un des plus gros succès de l’année pour Sony, Helldivers 2 a surpassé toutes les espérances. Si l’on savait que la formule à la sauce Starship Troopers fonctionnerait, personne ne s’attendait à un tel succès. Véritable carton sur PS5 et sur PC, le jeu grimpe dans le top des meilleures ventes et des jeux les plus joués sur Steam en moins de temps qu’il n’en faut pour dire démocratie.

Non, Helldivers 2 n'a pas le temps de créer d'histoire, il a une guerre à gagner

Pourtant, sur le papier, Helldivers 2 est ce que tout le monde semble détester : un jeu service. Connexion obligatoire à Internet, boutique de cosmétiques, farm d’expérience à gogo… Helldivers 2 est un jeu service pur sang et c’est un immense succès. La preuve que ça fonctionne du tonnerre. Pourtant, même s’ils sont bien moins nombreux que ce que l’on aurait pu croire, de nombreux joueurs ont fait savoir qu’ils aimeraient avoir un peu de contenu à faire en solo, loin de la coopération quasi obligatoire. Une histoire à suivre, des cinématiques narratives, une campagne complète pour le plaisir solitaire. D’autres souhaitent l’arrivée d’un mode histoire, tout simplement, même s’il est jouable en coopération.

C’est d’ailleurs en répondant à l’un d’entre eux que Shams Jojani, le grand patron du studio Arrowhead, est venu littéralement doucher tous les espoirs.

Alors qu’un fan lui demande s’ils ne pouvaient pas créer un mode histoire jouable en coopération, le chef du studio lui répond sans détour que ça « n’arrivera jamais » car ça demanderait de « recréer un jeu quasiment entier ». Et ça, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Pas le temps de rêvasser, il faut sauver la Super Terre

Helldivers 2 est et restera donc à jamais un jeu service, mais un jeu service bien foutu même si tout n’est pas toujours rose lorsque l’on parle d’équilibrage notamment. Le jeu a également eu son lot de problèmes, avec notamment des décisions jugées douteuses de la part de Sony. Mais malgré ça, il continue son petit bonhomme de chemin, cartonne toujours sur PS5 et PC et ajoute du contenu régulièrement.

Le mode histoire et/ou le mode solo, ça sera peut-être pour le prochain volet, qui sait. D'ailleurs lorsqu'un autre fans évoque justement l'avenir de la franchise et du mode solo, Shams Jojani lui répond avec un petit émoji « croisons les doigts ». L'espoir est donc permis, sait-on jamais.