Certaines fonctionnalités de Helldivers 2 se font ardemment désirer. L'impatience est palpable chez certains membres de la communauté, dont un qui a fait preuve d'un certain esprit d'initiative.

Un joueur de Helldivers 2 particulièrement créatif a en effet pris sur lui d'apporter sa vision de la démocratie au jeu coop à succès d'Arrowhead Game Studios grâce à un mod. Cela implique toutefois quelques sacrifices pour l'essayer, et ce uniquement sur PC.

En attendant de voir ces fonctionnalités en action dans Helldivers 2

Cela va bientôt faire un mois que Helldivers 2 a marqué le monde du jeu vidéo de son empreinte en forme de Hellpod. Depuis sa sortie, Arrowhead Game Studios s'est principalement concentré sur l'injection régulière de patches. Le jeu en avait bien besoin, entre problèmes de serveurs et bugs en tous genres. La situation semble maintenant s'être stabilisée, notamment du fait d'un compte de joueurs revenant à des valeurs plus gérables.

Cela laisse donc plus de temps pour les développeurs de travailler sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités. La semaine dernière a été le théâtre de nombreux leak en ce sens. Nous avons en effet pu avoir un aperçu des méchas et véhicules à venir dans le jeu. Des éléments très attendus par la communauté, qui commence maintenant à légèrement se lasser du gameplay actuel exclusivement « piéton ».

Aussi excellent soit-il, le gameplay « piéton » commence un peu à lasser les joueurs. © _SutterCane

Les moddeurs au service de la démocratie

Le moddeur GOD a ainsi « fait le travail des développeurs à leur place » sur Helldivers 2. Dans un mod intitulé « Walker », disponible sur Nexus Mods, nous pouvons comme son nom l'indique piloter une forme officieuse du mécha vu en leak et des véhicules de reconnaissance. Qui dit mod dit forcément quelques imprécisions au niveau de la jouabilité, et une intégration qui se voudra un brin délicate. Pour les utiliser, le moddeur a notamment fait le choix de remplacer des stratagèmes existants.

De plus, utiliser le mod implique d'extraire le fichier dans le dossier racine du jeu. Cela ne va a priori pas être vu comme de la triche par le redoutable outil anti-cheat du jeu (basé sur le kernel). Prudence est toutefois de mise, et il se peut que cela ne fonctionne pas comme prévu en multijoueur. Vous avez en tout cas la possibilité d'essayer la chose en avant-première, si l'envie vous en prend. Il semble toutefois plus prudent d'attendre que ces véhicules soient officiellement déployés sur Helldivers 2... incessamment sous peu ?