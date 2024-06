Dans le monde des jeux vidéo, il est essentiel de maintenir un équilibre pour garantir une expérience de jeu satisfaisante et diversifiée. Les développeurs de Helldivers 2 ont récemment implémenté une série de modifications pour améliorer l'efficacité des stratagèmes moins performants et encourager une plus grande variété dans les configurations des joueurs. Voici un aperçu des principaux ajustements apportés.

Helldivers 2 s'offre un patch

Voici le contenu du patch, comprenant un nombre significatif d'améliorations sur toutes les statistiques et le gameplay, notamment sur l'arsenal disponible.

Tourelle A/MLS-4X Rocket :

Réduction de la dispersion et priorité aux cibles plus grandes.

Augmentation de la distance de ciblage de 75 à 100 mètres.

Réduction des roquettes par salve de 2 à 1 pour une meilleure économie de munitions.

Augmentation du rayon d'explosion de 1 à 4 mètres.

Augmentation des dégâts des projectiles de 200 à 300.

Tourelle A/MG-43 Machine Gun :

Réduction du temps de recharge de 180 à 120 secondes.

Tourelles Diverses :

Augmentation de la durabilité de 0% à 80% pour plusieurs tourelles.

Mine MD-6 Anti-Personnel :

Augmentation des dégâts d'explosion de 250 à 350.

Mines Incendiaires MD-I4 :

Augmentation des dégâts d'explosion de 150 à 210.

Modifications des Attaques Orbitales

Gatling Orbital :

Augmentation de la cadence de tir de 25%.

Augmentation du nombre de balles par salve de 30 à 60.

Réduction du temps de recharge de 80 à 70 secondes.

Frappe de Précision Orbitale :

Réduction du temps de recharge de 100 à 90 secondes et du temps d'appel de 4 à 2 secondes.

Bombardement Aérien Orbital :

Réduction du temps de recharge de 120 à 100 secondes.

Ajustements des armes

Lance-grenades GL-21 :

Augmentation des dégâts d'explosion de 350 à 400.

Mitrailleuse Lourde MG-206 :

Augmentation des dégâts des projectiles de 100 à 150 et réduction du temps de rechargement de 7 à 5,5 secondes.

Mitrailleuse MG-43 :

Réduction du temps de rechargement de 4 à 3,5 secondes et augmentation du nombre de chargeurs maximum de 3 à 4.

Révisions de Gameplay

Modificateur d'Opération AA-Défenses :

Retrait du modificateur réduisant les emplacements de stratagèmes de 1 pour encourager plus de variété.

Mission de Défense du Personnel Essentiel :

Désactivation temporaire pour améliorer la qualité et l'intérêt de la mission.

Échantillons Supérieurs :

Disponibles dès la difficulté 6 pour éviter de forcer les joueurs à des niveaux de difficulté inconfortables.

Artillerie SEAF :

Désormais utilisable même en présence de brouilleurs de stratagèmes ou de tempêtes ioniques.

Ajustements des ennemis et environnements de Helldivers 2

Acid Effect :

Réduction de l'impact de ralentissement et possibilité de courir sous l'effet de l'acide.

Équilibrage des ennemis blindés :

Réduction de la quantité d'ennemis lourdement blindés et augmentation des hordes d'ennemis plus petits pour diversifier les stratégies des joueurs.

Patrouilles :

Retour au fonctionnement antérieur avec quelques ajustements pour éviter des niveaux trop vides.

Tornades de Feu et Tremblements :

Comportement plus aléatoire des tornades de feu et augmentation de la taille des épicentres des tremblements pour plus de variabilité.

Visibilité :

Ajustement des niveaux de brouillard sur plusieurs planètes pour réduire la fatigue visuelle.

Voilà pour l'essentiel, mais vous pouvez retrouver la liste complète des notes de patch sur Steam.