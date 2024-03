Le fruit d'un conflit communautaire de longue haleine pour libérer les méchas n'a en effet pas vraiment eu les résultats escomptés par les joueurs de Helldivers 2. Nombreux ont ainsi exprimé leur mécontentement auprès de l'État-Major de la Super Terre. Ce dans l'espoir que le stratagème soit à la hauteur de son itération dans le premier jeu.

Trouble au sein de la démocratie de Helldivers 2

Lors de sa sortie, Helldivers 2 a connu un succès proprement fulgurant. Le titre développé par Arrowhead et édité par Sony a rapidement été un carton sur PC comme sur PS5. Le jeu coop événement a ainsi vécu son premier mois comme une sorte de lune de miel. Ce malgré de nombreux problèmes de serveurs, qui ont accaparé l'attention du studio. Un mois après avoir passé une grande partie de leur temps à travailler sur ce problème urgent, il était temps de garnir le jeu en nouveaux contenus. Et c'est là que la situation s'est un peu compliquée pour la démocratie.

Un premier patch majeur a en effet été déployé, qui a fortement chamboulé la méta du jeu. Les armes les plus puissantes, sans lesquelles les missions les plus difficiles l'étaient encore plus, ont reçu des nerfs. Pire encore, le patch a rendu les ennemis d'élite plus nombreux que prévu. Un correctif est attendu en ce sens. Mais la plus grande déception provient de l'arrivée des très attendus méchas. Ceux-ci ont été débloqué en un temps record (quatre fois plus rapidement que prévu) à l'occasion d'un événement communautaire. Les joueurs attendaient en effet ces monstres de métal de pied ferme pour apporter un peu de variété au gameplay. Leur déploiement a d'ailleurs encore causé d'importants problèmes de serveurs en raison d'un afflux beaucoup trop massif de joueurs. Malheureusement, l'attente des méchas et dans la file des serveurs n'a pas été récompensée comme espéré.

En attendant, le lance-flammes amélioré fait des ravages. Le malheur des uns fait le bonheur des autres ? © _SutterCane

Des méchas pas aussi impactants qu'espéré

La communauté jusqu'alors ravie de son lien avec le studio derrière Helldivers 2 a ainsi exprimé une fois de plus sa grogne. On peut lire un peu partout que le principal grief porté aux méchas est leur terrible fragilité. Ceux-ci peuvent en effet être détruits par un seul coup d'un ennemi d'élite. Un brin paradoxal, alors que certains adversaires moins blindés peuvent résister à une bombe orbitale les frappant de plein fouet. Les vétérans du premier opus sont les plus déçus, alors que les méchas y régnaient en maître. Pour les avoir essayés de notre côté, nous ne pouvons malheureusement qu'être d'accord avec les premiers retours négatifs.

Comme de nombreuses choses dans Helldivers 2, les méchas ont peut-être besoin de trouver leur place dans un jeu où la coopération est maîtresse. Désormais connu pour sa transparence, Arrowhead a certainement pesé le pour et le contre des différents avis. Il se pourrait ainsi que le patch visant à affaiblir les ennemis d'élite viendra également renforcer les méchas. En attendant, de nouveaux jouets arriveront le 14 mars dans le cadre d'une nouvelle Obligation de Guerre. Peut-être que cela suffira à tempérer la déception des joueurs quant à leurs chers bipèdes de métal ?