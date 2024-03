Les débuts d'Helldivers 2 ont été difficiles, mais Arrowhead Game Studios a démontré son sérieux dès les premières heures avec une batterie de mises à jour et une augmentation des serveurs pour palier aux problèmes. Et comme tous les jeux service, le titre évolue constamment et les tant attendus mechas ont été déloqués récemment par la communauté. Pour l'instant, ces robots sont trop fragiles au goût des joueuses et des joueurs. Mais les développeurs finiront à n'en pas douter par trouver le bon équilibre. C'est d'ailleurs le sujet principal de la dernière update : l'équilibrage.

Toujours plus d'équilibrage pour l'amour de la démocratie

Arrowhead Game Studios travaille d'arrache-pied pour capitaliser sur le succès monstre d'Helldivers 2, et pour contenter les millions de personnes qui se sont engagées pour la démocratie. À cet effet, les développeurs ont mis en ligne un patch 1.000.102 sur PS5 et PC. Une mise à jour qui a pour but principal de s'occuper d'une plainte récurrente suite à la dernière update : le fait d'être submergé peut-être plus que de raison par des ennemis très robustes. Pour être en phase avec la communauté d'Helldivers 2, les équipes ont réduit le taux d'apparition des Chargeurs et des Titans corrosifs dès le niveau de difficulté 7 « Suicidaire ».

Un changement demandé, mais qui pourrait produire l'effet inverse en facilitant trop les affrontements ? Non. Dans les notes du patch 1.000.102 Helldivers 2, Arrowhead insiste bien sur le fait que seule la répartition des ennemis, qui posent des soucis, a été impactée. « Attendez-vous à l'apparition d'autres ennemis en plus grand nombre » peut-on lire. Après examen de la façon de jouer des défenseurs de la démocratie, le studio a également diminué la santé de la tête des Chargeurs. Pourquoi ? Les joueuses et joueurs avaient tendance à gaspiller des munitions d'arme anti-char sur les jambes. Avec cette mise à jour, un headshot avec un fusil sans canon ou tir d'EAT-17 devrait liquider sur le champ cette race de Terminide. L'EAT-17 lui-même avait déjà subi un rééquilibrage pour augmenter la capacité de pénétration.

Notes de patch 1.000.102 Helldivers 2 (PS5 & PC)

En plus des éléments mentionnés juste au-dessus, voici les modifications de la mise à jour 1.000.102 d'Helldivers 2 disponible sur PS5 et PC dès maintenant.