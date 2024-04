Pour Johan Pilestedt, le PDG d'Arrowhead Game Studios, il est essentiel de trouver le bon équilibre entre mises à jour de confort et vraies nouveautés pour Helldivers 2. « Nous voulons offrir ce qu'il y a mieux et nous calibrons nos efforts entre les correctifs et les nouveautés. C'est facile de dire « réparez seulement, n'ajoutez rien », mais la réalité est que la compétitivité de cette industrie implique que nous devons faire les deux pour demeurer pertinents » (via Reddit). Pour l'instant, ces ambitions sont bien respectées et un vrai élément inédit a encore été découvert.

Un nouveau véhicule pour Helldivers 2 a leaké

Comme tous ses concurrents, Helldivers 2 a besoin de mises à jour régulières. Mais également d'événements pour tenir en haleine la communauté. Après la disparition des Automatons de la Super-Terre, Arrowhead Game Studios a fait revenir les robots qui sont plus énervés que jamais. Il y a une semaine, de nouveaux contenus gratuits avec des armes et équipements sont aussi sortis. Et ce n'est « rien » comparé à deux beaux ajouts qui font le bonheur des soldats qui se battent pour la liberté et la démocratie. Depuis quelques semaines, une première version de mechas pilotables a fait son entrée dans Helldivers 2. Leur résistance déçoit quelque peu, mais ça reste une nouveauté majeure du jeu qui est encore très récent.

À une date toujours inconnue, le studio prévoit d'implémenter un autre type de bolide pour se déplacer et se défendre dans Helldivers 2. Comme pour les mechas, les équipes mènent des tests restreints pour le moment. La Toile a ainsi vu fleurir de courtes vidéos d'un véhicule blindé de transport de troupes. Un engin robuste où l'on peut monter à plusieurs et qui bénéficient de tourelles extérieures pouvant être contrôlées par au moins deux joueurs.

Mais un nouveau leak d'Helldivers 2 suggère maintenant l'existence d'une autre variante. L'image ci-dessous, qui a été dataminée et partagée par l'utilisateur Reddit IronS1ghts, n'a pas de tourelles sur le dessus. Et ce véhicule aurait même déjà un petit nom : « Colony Rover ». Un blindé aperçu dans l'environnement de certaines planètes, mais qui serait jouable cette fois... ou pas ! En effet, une théorie de la communauté sous-entend que cela pourrait être seulement un moyen d'escorter un PNJ pour une mission de convoi. À voir si ça va se vérifier au moment de l'annonce, tout comme la rumeur sur une version Xbox Helldivers 2.