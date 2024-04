Arrowhead Game Studios ne se repose visiblement jamais. Un patch 01.000.300 pour Helldivers 2 a été déployé ces dernières heures et il apporte encore un tas de changements. Parmi eux, de très nombreuses modifications pour équilibrer les armes et équipements, les ennemis ainsi que les stratagèmes, et des ajustements comme par exemple une amélioration dans la génération des niveaux. Cela permet de revoir notamment la position des objectifs et la distance entre chacun d'entre eux. Mais cette mise à jour semble bien légère par rapport à la prochaine mission qui attend les joueuses et joueurs.

Un nouveau leak sur la menace tant attendue d'Helldivers 2 ?

D'après de récents leaks, Helldivers 2 devrait prochainement avoir un nouveau bolide appelé Colony Rover. Un véhicule blindé de transport de troupes qui pourrait ne pas être directement jouable. En effet, selon une théorie, il s'agirait peut-être d'un moyen de locomotion qu'il faudrait suivre à la trace durant une mission d'escorte. Le studio n'a toujours même pas pris le temps de réagir qu'un autre leak est en train de se répandre aussi vite qu'une meute de Terminides. Et comme pour le Colony Rover, cette découverte provient de l'utilisateur Reddit IronS1ghts. Qu'a t-il bien pu dénicher cette fois en fouillant les entrailles d'Hellidvers 2 ? Deux images qui interpellent.

Le premier cliché montre une planète en train d'imploser et qui ne peut être sauvée. Ce serait l'un des quatre systèmes d'Helldivers 2, Meridia, qui est devenu une Super-Colonie. Traduction : les insectes dominent malgré les efforts de celles et ceux qui se battent pour la démocratie, et il n'y a plus le choix que de détruire l'endroit sans se poser de question. Le second dévoile quant à lui un dispositif avec à l'intérieur une bille remplie d'une matière liquide noire. Un outil qui serait employé pour l'anéantissement de la planète Meridia.

Mais cette explosion aurait un objectif caché : l'apparition des Illuminate dans Helldivers 2. La troisième faction du jeu qui était déjà présente dans Helldivers et que tout le monde attend de pied ferme. Une espèce aquatique redoutable qui possède des armes capables de faire mal, très mal. Même le studio a encore démenti, leur présence s'est déjà fait ressentir à travers des lasers bleus qui ont infligé de sacrés dégâts à certains soldats.

Crédits : IronS1ghts.