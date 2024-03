Helldivers 2 a connu un lancement record qui a autant surpris Sony que les développeurs d'Arrowhead Game Studios. Si l'on en croit un indice de Johan Pilestedt, PDG et directeur créatif du jeu, le titre s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Et il est d'ailleurs possible que ce chiffre soit même bien supérieur à ce jour. Une affluence qui a engendré des problèmes de connexion et de plantages, mais heureusement, les différents patchs ont permis d'avoir une meilleure expérience. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses avec du contenu inédit.

Un nouveau stratagème qui roule pour Helldivers 2

Jusqu'à aujourd'hui, la priorité d'Arrowhead Game Studios était d'augmenter la capacité des serveurs d'Helldivers 2, leur gestion et tout bonnement la stabilité du jeu. Pour notre part, sur PS5, on estime que c'est une mission réussie alors qu'on a essuyé de nombreux problèmes dès la sortie et même après. Maintenant, les développeurs peuvent penser à la manière d'enrichir l'expérience avec d'autres fonctionnalités. Et justement un nouveau stratagème, qui permet de faire apparaître un véhicule tout terrain avec une tourelle, a leaké en vidéo.

Une voiture qui rappelle, dans son utilisation, la moto side-car MC-109 « Hammer » introduite dans Helldivers à travers un pack DLC, ou bien encore le warthog d'Halo. Comme le montre le leak, un joueur fait office de pilote tandis qu'un second s'occupe de tirer sur les vermines de terminides avec la mitrailleuse installée sur l'engin. Pour l'heure, cette vidéo d'Helldivers 2 n'a pas été commentée par le studio, mais semble bien authentique. En revanche, on ne sait pas d'où provient le gameplay. Mais il y a une théorie qui vaut également pour la future mise à jour des mechas. Des joueurs estiment qu'Arrowhead Game Studios déploie peut-être discrètement ces fonctionnalités dans la nature, histoire d'en tester la viabilité dans des conditions réelles.

En tout cas, l'engouement pour l'ajout des véhicules dans Helldivers 2, que ce soit les mechas ou ce bolide tout terrain, est clairement là. Il faudra juste que l'équilibre soit présent afin qu'ils ne soient pas surpuissants. Mais on peut déjà compter sur les équipes pour instaurer les limites nécessaires au niveau de la puissance, du nombre d'utilisations possible ou du temps de recharge de ces stratagèmes.