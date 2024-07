Helldivers 2 va recevoir la plus grosse mise à jour jamais déployée de sa sortie, voici un aperçu de ce qui vous attend. Il va y avoir pas mal de changement et plein de nouvelles bestioles à flinguer.

À n’en pas douter, Helldivers 2 est LA plus grosse surprise PlayStation de l’année. Dispo sur PS5 et PC, le jeu a rencontré un succès fou et immédiat. Une véritable déferlante qui n’est pas encore totalement terminée d’ailleurs puisque vous êtes encore des centaines de milliers à venir défourailler des aliens sur le jeu chaque mois. De son côté, toujours avec une communication très méta, le studio chouchoute son poulain. D’ailleurs, la plus grosse mise à jour que le jeu ait connue jusqu’ici arrive dans peu de temps, il va y avoir du changement.

Une énorme mise à jour pour Helldivers 2

Helldivers 2 nous a habitués à ses mises à jour de contenu sur PlayStation 5 et PC, toutes gratuites jusqu’ici, le jeu ayant opté pour un modèle économique non intrusif, une tendance actuellement. Mais cette fois-ci, l’update est titanesque, la plus grosse jamais déployée jusqu’ici d’après les développeurs.

Au menu des festivités, tout un tas de nouveautés. Un nouveau mode de difficulté tout d’abord, CR 10 : Super Helldive, qui va ajouter beaucoup de piquant à une expérience déjà épicée, ainsi qu’un nouveau biome, les Marais. À cela s'ajoutent donc des ennemis toujours plus nombreux et bien plus gros que des points d'intérêts XXL comme de nouveaux avant-postes démesurés du côté des robots. De quoi raviver la flamme des vétérans ayant déjà bien poncé Helldivers 2.

Côté bestiaire, l’Empaleur, créature géante du premier opus, est enfin de retour. Les insectes pourront aussi affronter le nouveau Spore Charger, une variante du Charger qui est ici toxique, ainsi que le Commandant Alpha, une créature plus puissante que les autres et qui pourra appeler d’autres insectes en renfort.

Chez les robots, le Rocket Tank a été confirmé et des surprises non annoncées ont été teasées par le studio. Il faudra jouer pour découvrir ce que nous réservent les développeurs.





De gauche à droite : L'Empaleur, le Commandant Alpha et leSpore Charger » Helldivers 2 - PlayStation

Des correctifs attendus en plus du nouveau contenu, ça arrive très vite

Le studio nous promet également pas mal de correctifs pour ce nouveau patch de Helldivers 2. Pas de détail malheureusement si ce n’est un allégement du système de ban puisque certains joueurs toxiques n’avaient rien de mieux à faire que de bannir les joueurs de leurs sessions par pur plaisir, ce faisant, le joueur banni ne conservait aucun loot. Ce sera désormais revu.

Avec l’imposante mise à jour Escalation of Freedom, un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Helldivers 2. Cette imposante mise à jour nous dévoilera prochainement ses notes de patch complètes puisqu’elle sera disponible sur PS5 et PC dès le 6 août prochain. Ça arrive donc très vite !

Source : PlayStation.blog