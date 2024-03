Les développeurs de Helldivers 2 ont en effet mis les joueurs à contribution dans un événement communautaire qui a galvanisé les foules. En récompense, un stratagème extrêmement attendu est arrivé bien plus tôt que prévu. On vous fait le débriefing de la mission.

La communauté de Helldivers 2 libère un nouveau système pour une très bonne cause

Hier, les développeurs de Helldivers 2 ont fait appel à sa communauté. Depuis le lancement du jeu, des opérations majeurs demandent régulièrement aux joueurs de libérer des systèmes. Celle qui nous intéresse revêt toutefois une saveur particulière. Les soldats de la Super-Terre ont ainsi reçu pour ordre de purger le système Tien Kwan de la tyrannie des Automatons. Dans le lore imaginé par les développeurs, ce système abrite une usine d'importance capitale.

À la clé : une fonctionnalité extrêmement attendue, qui a fait l'objet d'un leak et d'un mod. Oui, on parle des fameux méchas, nom de code EXO-45 Patriot ! Les joueurs ont répondu présents en très grand nombre, et l'opération a été bouclée en un temps absolument record. En récompense, le stratagème est désormais accessible à tous les joueurs de niveau 25 ou supérieur. Voilà en tout cas une belle preuve d'engagement de la communauté envers ce jeu extrêmement populaire.

Un studio engagé qui régale sa communauté

Cet événement communautaire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'engagement réciproque entre Arrowhead et la communauté de Helldivers 2. En réponse à des plaintes des joueurs, le studio a notamment consenti à nerfer des ennemis jugés trop puissants.

Ce mois de mars marque en tout cas un nouveau départ pour le jeu coop événement. Outre le déploiement des très attendus méchas, Arrowhead va gâter ses joueurs d'un flot de nouveaux contenus. À commencer par la troisième Obligation de Guerre, permettant de débloquer gratuitement de nouvelles armes et armures. En un mot comme en cent : l'avenir de Helldivers 2 est radieux. Ce tant grâce à une communauté passionnée de fans qu'à un studio qui l'est tout autant. Un exemple à suivre que l'on aimerait clairement voir plus souvent !