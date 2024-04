L'heure est grave dans Helldivers 2 et la Super-Terre est encore la cible d'attaques massives d'une des deux factions du jeu. Eh oui, les joueuses et joueurs ont crié trop vite victoire lorsqu'ils sont venus à bout des robots. Ces derniers n'ont jamais été vraiment vaincus, et donc, Arrowhead Game Studios a pu les ressusciter sans trop de mal. Le retour des Automatons est réel depuis quelques heures et la communauté s'est lancée dans cette nouvelle mission sans se poser de questions. Si vous en faites partie, et que vous galérez un peu, ces DLC devraient un peu vous soulager.

Helldivers 2 se met à jour avec de beaux DLC gratuits

Si les Automatons vous donnent un peu de fil à retordre, il y a une solution : vous battre, sans relâche, et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour décrocher des médailles à foison. Lorsque ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à les échanger contre des équipements plus performants. Les développeurs ont pensé à tout à ce niveau et ces dernières heures, la boutique virtuelle a libéré de l'espace pour des armes, armures ou capes, avec les nouvelles obligations de guerre premium Déflagration démocratique. Ce passe de combat est accessible dans Helldivers 2 de manière gratuite, même si les plus pressés pourront sortir la carte bleue.

Qu'est-ce qu'on trouve dans ce battle pass d'Helldivers 2 ? La panoplie du parfait soldat qui oeuvre pour la liberté et la démocratie. Pour nettoyer la Super-Terre des Terminides ou des Automatons, vous pouvez vous en remettre aux nouveaux joujoux létaux comme le Fusil BR-14 Pacificateur pour pénétrer des blindages; le Fusil R-36 pour envoyer des shrapnels qui partent dans tous les sens à l'impact; une arbalète explosive CB-9; une grenade thermite G-123 ou encore le pistolet lance-grenades GP-31. Des équipements très offensifs, qui se mêlent à des éléments plus défensifs.

Les obligations de guerre « Déflagration démocratique », disponibles dans Helldivers 2, permettent aussi de récupérer des armures, dont une lourde, une autre intermédiaire et enfin une tenue légère. Une variété de combinaisons plus ou moins renforcées pour faire face à toutes les situations. Même les plus terribles. Des capes supplémentaires, purement esthétiques, sont également déblocables.