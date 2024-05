Helldivers 2 fait énormément parler de lui ces derniers temps. La raison n’est en revanche pas aussi cool qu'un lancement puisque si le jeu fait la une en ce moment, c’est à cause d’une décision de Sony qui n’est pas passée. La firme a en effet demandé une connexion obligatoire à ses services aux joueurs PC d’Helldivers 2 qui représentent tout de même plus de la moitié des joueurs actifs. Une création de compte PSN qui a fait exploser la rage de la communauté puisqu’elle devenait non seulement obligatoire mais coupait aussi l’accès au jeu dans les pays non couverts par les services du PlayStation Network.

Helldivers 2 et ses pratiques pas vraiment démocratiques

Tout a flambé très rapidement et des milliers de review bombing plus tard, Sony a rétropédalé. S’en était fini, ou presque, puisqu’après cette révolution de quelques jours, des têtes sont tombées. Et là, ça ne passe pas du tout auprès des joueurs. C’est notamment le community manager Spitz, désormais devenu une icône de ce soulèvement communautaire, qui a déclaré avoir été licencié suite aux derniers évènements. Durant la levée de bouclier, Spitz avait en effet poussé la communauté à se faire entendre en faisant justement du review bombing ou en demandant des remboursements afin que Sony puisse écouter puisque l’entreprise ne semblait pas prêter attention à la rage des joueurs.

Résultat, lorsque le soufflé est retombé, Spitz, appelé "Général Spitz" par la communauté, a affirmé avoir été forcé de quitter son poste. « Je savais que je prenais un risque avec ce que j'ai dit sur le remboursement et la modification des avis, mais je le maintiens. C'était mon travail de représenter la communauté et c'est ce que j'ai fait» déclare t-il.

Il faut sauver le général Spitz

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, une partie de la communauté de Helldivers 2 est montée dans les tours. Une pétition a été mise en ligne et a reçu déjà plus de 5000 signatures. Les fans demandent à ce que le studio, qu’ils estiment avoir protégé et qu’ils affirment adorer, reconsidère le licenciement du Community Manager Spitz. Certains demandent même à ce que la communication très "meta" autour du jeu, l’intègre dans sa trame d’une manière ou d’une autre. « Nous demandons en outre la canonisation officielle du GÉNÉRAL Spitz dans la tradition des Helldivers. POUR LA LIBERTÉ. LA DÉMOCRATIE. POUR LE BIEN DU JEU ET DE SA COMMUNAUTÉ !» peut-on lire.

Malgré les dramas, on n'oubliera donc pas de s’en amuser un peu. Quoi qu’il en soit, Helldivers 2 n’est visiblement pas encore totalement lavé de ses problèmes. En espérant que les choses finissent par s’arranger pour le jeu et le studio. Mais aussi le Général Spitz, licencié de manière anti-démocratique au possible.