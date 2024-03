Après avoir passé beaucoup de temps à réparer les problèmes accablant Helldivers 2, Arrowhead Game Studios peut maintenant se concentrer sur l'avenir. La très grande communauté de fans du jeu n'attendait que du nouveau contenu pour replonger avec plaisir dans l'action. Leur vœu sera justement bientôt exaucé.

De nouveaux jouets bientôt déployés dans Helldivers 2

L'engouement ne faiblit pas autour de Helldivers 2, malgré sa sortie le 8 février dernier. Il peut compter pour cela sur son gameplay axé sur la coopération et d'hilarantes « morts accidentelles ». Le titre a tellement cartonné que ses modestes serveurs ont eu du mal à tenir la charge. Son avenir s'annonce toutefois tout tracé, maintenant que le compte de joueurs est revenu à des valeurs plus gérables. Le jeu a de plus en ce sens été grandement patché.

Le studio derrière Helldivers 2 s'est d'ailleurs fendu d'une annonce que tout le monde attendait. Les méchas que nous avions vu via des leaks seront bientôt officiellement déployés ! Cela a été confirmé via le compte X.com officiel du jeu. « Helldivers ! Les exo-squelettes EXO-45 Patriot entrent en pleine production. Ils seront prêts à être déployés sur le champ de bataille bientôt ! ». Cette nouvelle va certainement ravir les joueurs qui commençaient à se lasser du gameplay « piéton ».

D'autres belles nouveautés à venir

Piloter les méchas à la sauce Helldivers 2 devrait s'avérer plaisant, s'ils sont bien adaptés de ceux du premier opus. Nous devrions être en mesure de les déployer avec différents armements pour répondre à différentes situations. Il sera par ailleurs possible de les quitter pour aider ses camarades sur le plancher des vaches. Il s'agit toutefois de stratagèmes extrêmement puissants. Arrowhead devra peut-être équilibrer la difficulté afin d'offrir un challenge équitable.

Les méchas ne sont pas les seuls ajouts à venir dans Helldivers 2. Grâce à un mod, nous avons en effet découvert qu'il existe dans les fichiers du jeu des véhicules de reconnaissance blindés. Les combattants de la Super-Terre devraient donc à l'avenir être largement plus motorisés. Il ne manque finalement qu'une ou deux factions d'ennemis supplémentaires pour parfaire la formule. Gageons que peu de titres coop arriveront à sa cheville lorsqu'il aura reçu tous ces ajouts. La démocratie n'accepte bien sûr que l'excellence chez ses sujets.