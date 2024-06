On peut même arguer que, sans ladite licence, Helldivers 2 et le précédent d'opus n'auraient probablement jamais existé. Nous parlons bien sûr d'un certain Starship Troopers Extermination. Reste maintenant à voir si le jeu qui s'en inspire, présenté notamment lors du Future Games Show et du PC Gaming Show, sera à la hauteur de l'excellent titre coop d'Arrowhead Games. Souhaitez-vous en savoir plus ?

Helldivers 2 contre Starship Troopers : le choc des titans

Lancé en early access le 17 mai 2023, Starship Troopers Extermination est la dernière tentative en date de retranscrire tout le chaos et le sel qui ont rendu les films éponymes (enfin surtout le premier) cultissimes. Il s'agit d'un FPS coopératif jusqu'à 16 joueurs qui nous demande d'entrer en guerre totale contre les tant honnis insectes. Le parallèle avec l'excellent et ultra populaire Helldivers 2 (qui prend quant à lui la forme d'un TPS) est bien sûr évident, Starship Troopers ayant grandement influencé son studio Arrowhead Games.

Extermination sortira d'early access le 11 octobre prochain, comme indiqué à plusieurs reprises lors du Summer Game Fest 2024. Alors que Helldivers 2 a frappé très fort et marqué le monde des jeux coop de son empreinte, ce nouveau jeu Starship Troopers peut-il lui faire de l'ombre ? Au vu des dernières vidéos de gameplay, le studio Offworld entend en tout cas rendre un vibrant hommage au film, avec un gameplay aussi chaotique que prometteur. Mieux encore, Casper Van Dien y reprendra son rôle iconique de Johnny Rico.

Entre servir la démocratie dans Helldivers 2 et faire sa part dans Starship Troopers Extermination, le choix s'annonce sur le papier difficile. Rendez-vous à partir du 11 octobre pour voir lequel des deux arrivera le mieux à motiver les troupes dans la guerre contre des insectes extraterrestres. Comme dirait Johnny Rico : « Allez les macaques, vous voulez vivre éternellement ?! ». C'est en tout cas ce que l'on souhaite au jeu à venir d'Offworld, un studio visiblement particulièrement passionné par cette licence culte.