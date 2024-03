Alors que certains n'ont pas tout débloqué dans les obligations de guerre déjà présentes sur Helldivers 2, Arrowhead va encore en rajouter une bientôt. Au programme : nouvelles armes, armures et autres éléments cosmétiques ou de gameplay. On vous détaille tout cela !

Enfin du nouveau contenu en masse sur Helldivers 2 !

On sent clairement qu'un cap majeur a été franchi pour Helldivers 2. Après un premier mois chargé en correctifs, les choses s'accélèrent chez Arrowhead, pour le plus grand plaisir de la communauté. Hier, nous avons notamment eu un premier patch majeur venant pimenter la difficulté déjà corsée du jeu. Aujourd'hui, c'est PlayStation qui nous partage une autre bonne nouvelle.

Voici donc venir une nouvelle obligation de guerre (ou Battle Pass pour les intimes) : « Cutting Edge » (ou « À la pointe de la technologie » dans la langue de Molière. Ce nom annonce certainement la couleur. Grâce à nos médailles durement gagnées, nous pourrons en effet acquérir de nouvelles armes et armures particulièrement futuristes. Le département R&D de la Super-Terre n'a pas chômé pour équiper ses combattants de la démocratie. Il sera prêt à nous laisser essayer ses nouveaux jouets très bientôt : le 14 mars à venir !

L'une des nouvelles armures et armes à débloquer avec le nouveau Battle Pass. © PlayStation

Des armes et armures de pointe pour répandre la démocratie

Jusqu'alors laissées sur le banc de touche, les armes énergétiques seront ainsi au cœur de ce nouveau Battle Pass. Du pistolet laser au fusil laser en passant par un fusil électrique ou un fusil à pompe plasma, les armes expérimentales sont de sortie. Qui dit expérimental dit certainement que des « morts accidentelles » par/contre ses alliés sont certainement à prévoir.

Les armures futuristes ne sont pas en reste, pour que nos Helldivers aient vraiment l'air de guerriers de l'espace. Outre les armes et armures, de nouveaux éléments cosmétiques et bonus seront évidemment de la partie. Une chose est certaine : préparez en avance une grosse réserve de médailles. Ce afin de pouvoir débloquer toutes ces belles choses dès leur sortie dans une petite semaine. Ne manquent plus que les fameux méchas, et la fête démocratique est complète.