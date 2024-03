Le carton qu'a été Helldivers 2 sur PC et PS5 semble en effet avoir donné des idées à des personnes peu scrupuleuses. Quelques jeux indépendants se sont ainsi récemment transformés en des copies du jeu. Ceci a naturellement semé la confusion sur Steam. Heureusement, la supercherie n'a été que de courte durée.

La démocratie de Helldivers 2 bafouée par des arnaques

Quand les joueurs Steam ont découvert que Helldivers 2 pouvait être obtenu à 13 ou 20 euros, beaucoup se sont interrogés. La nouvelle s'est ensuite répandue comme un bombardement orbital sur les réseaux sociaux. Il faut dire que, vu le succès du jeu, il apparaissait improbable qu'il fasse déjà l'objet de promotions. La réalité était bien sûr toute autre : il ne s'agissait que de pures arnaques.

Les deux « copies » de Helldivers 2 étaient en effet des jeux indépendants déjà existants. Les deux titres semblent par ailleurs avoir été développés par la même personne. Celle-ci a poussé la supercherie jusqu'au bout en allant changer leur metadata. De l'image du jeu à sa description ou encore au nom du studio et de l'éditeur, l'illusion aurait pu être parfaite. Malheureusement, l'arnaqueur n'avait pas pensé à un élément de taille. Le risible nombre d'évaluations de ces deux clones a ainsi mis la puce à l'oreille de Steam.

Steam fait le ménage pour éviter un autre The Day Before

Les deux faux jeux ont ainsi été délistés après seulement quelques heures de la plateforme de Valve. Le pot-aux-roses a été rapidement découvert. Il s'agissait en réalité de Figurality et de Do Not Smile. Les deux jeux étaient soi-disant issus respectivement de SoleOnBoard Studio et Whitehole Games. Ils sont cependant tous deux sortis exactement le même jour. Cela suggère l'initiative d'une seule et même personne.

On peut toutefois se poser la question de comment cette supercherie a pu être réalisée. Le développeur n'aurait pas dû pouvoir changer la metadata de ses jeux. Quoi qu'il en soit, Steam a clairement voulu éviter un autre drame à la The Day Before. Et plus particulièrement le fait de devoir rembourser de nombreux joueurs en colère. Malgré ses problèmes de stabilité, Helldivers 2 est en effet un des gros succès de ce début d'année. Plusieurs utilisateurs auraient pu ainsi tomber dans le panneau.

En parlant du succès du jeu de Arrowhead, celui-ci devrait bientôt passer à la vitesse supérieure. Une fois les correctifs urgents déployés, de nouvelles fonctionnalités comme les méchas devraient bientôt arriver. Les Helldivers auraient bien besoin de nouveaux jouets pour faire goûter la liber-thé aux ennemis de la démocratie.