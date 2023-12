En amont des Game Awards 2023, Microsoft avait donné rendez-vous à sa base de joueurs. Dans un email envoyé aux membres du Xbox Game Pass, mais pas que, le constructeur avait promis « d'importantes annonces à ne pas manquer ». La cérémonie était en effet l’occasion pour les acteurs majeurs de l’industrie de rassurer leur communauté sur leur catalogue de l’année à venir, qui reste encore assez flou. Tous les espoirs étaient donc placés en Senua's Saga Hellblade 2. D’autant que Ninja Theory se montrait particulièrement discret ces derniers temps, se contentant de mettre en avant la technique du jeu dans ses quelques apparitions annuelles plutôt que de le présenter. Il aura finalement fallu attendre la cérémonie des Game Awards 2023 pour avoir du gameplay.

Du gameplay pour Hellblade 2

Quatre ans. Quatre années qui semblent interminables depuis l’annonce d’Hellblade 2 lors des Game Awards 2019. Depuis, la suite des aventures de Senua s’est faite plus que discrète. Une petite démo technique par-ci, un bref carnet des développeurs par-là et c’est tout. Ninja Theory a été impacté de plein fouet par la crise du Covid-19, qui a eu des répercussions évidentes sur le développement du jeu. Xbox n’est cependant pas venu les mains vides aux Game Awards 2023 et le studio était fin prêt à sortir de ce silence troublant. Hellblade 2 revient avec une nouvelle bande-annonce, faisant une nouvelle fois office de véritable vitrine technique de l'Unreal Engine 5. Ca s'annonce encore une fois magnifique.

Direction artistique, environnements, gameplay, combats, batailles internes de Senua, nouveaux personnages, le studio a enfin donné à ses fans ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Toujours pas de date de sortie en revanche, le jeu confirmant simplement une fenêtre pour le courant 2024 sur Xbox Series, PC via Steam et le Xbox Game Pass dès sa sortie.