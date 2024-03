Lors du Xbox Developer Direct du jeudi 18 janvier 2024, Microsoft a remis en lumière Hellblade 2 pour annoncer la date de sortie sur Xbox Series X|S et PC. Une exclusivité qui sera disponible dès le 21 mai 2024, et qui sera la première vraie grosse cartouche du constructeur de l'année. Autant dire qu'elle est très attendue, surtout après un précédent jeu certes imparfait, mais qui offrait une expérience marquante sur certains points comme l'ambiance sonore incroyable. Mais le jeu de Ninja Theory pourrait-il avoir un destin à la Sea of Thieves ou Grounded ?

Déjà une version PS5 d'Hellblade 2 dans les cartons ?

Pour ce premier trimestre 2024, Microsoft a décidé d'accentuer encore plus sa stratégie multiplateforme en portant des exclus Xbox sur PS5 et Nintendo Switch. Aucun jeu Halo ou Gears of War pour l'instant, mais Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush ainsi que Pentiment. Xbox pourrait-il distribuer d'autres cartouches, à court ou moyen terme, chez la concurrence comme Hellblade 2 ? C'est une rumeur qui circule sur la Toile depuis quelques heures. D'après le youtubeur Riskit4TheBiskit, qui invoque ses propres sources, il y a bien une version PS5 en développement... ou pas ! Suite à cette déclaration, Jez Corden de Windows Central, qui a eu tendance à avoir raison au sujet de Xbox et Microsoft, a pris la parole pour démentir ce bruit de couloir.

En réponse un tweet qui relaie cette rumeur, Corden a affirmé : « Je peux confirmer qu'à l'heure actuelle, c'est totalement faux » (via X). Selon lui, il n'existe donc aucune version PS5 d'Hellblade 2. Par conséquent, inutile d'attendre une annonce surprise d'ici peu. Mais si les critiques sont bonnes et que Microsoft voit un potentiel de ventes, alors peut-être que cette suite sera portée sur PlayStation 5, à l'image des jeux plus « mineurs » (on insiste sur les guillemets) cités plus haut.

Hellblade 2 sera de ce fait une vraie exclu Microsoft, disponible sur Xbox Series X|S et PC dès le 21 mai 2024, et promet d'être encore un régal pour les oreilles. En revanche, mauvaise nouvelle si vous êtes très attachés aux boîtes, car une édition physique du jeu n'est pas à l'ordre du jour. À voir si cela évoluera ou non dans les prochains mois.