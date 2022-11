Hellblade 2 se fait bien discret depuis son annonce aux Game Awards 2019. L’exclusivité console Xbox Series a pris du retard compte tenu de la situation sanitaire qui a ralenti le développement. Là où Ninja Theory communiquait à fond de balle sur son avancée pour le premier jeu, sa suite est silencieuse depuis quelques mois. Cette semaine, le studio britannique revient avec des nouvelles rassurantes, mais qui vont décevoir celles et ceux qui espéraient une sortie toute proche.

Le développement de Hellblade 2 avance bien

Le développement de Hellblade 2 vient de passer une nouvelle étape importante. Alors que la suite des aventures de Senua n’a pas refait parler d’elle depuis sa séquence de gameplay aguicheuse aux Game Awards 2021, si ce n’est quand elle s’est retrouvée au cœur d’une polémique, les choses s’accélèrent en interne. Ninja Theory a annoncé que toute la partie de motion capture était officiellement terminée. Autrement dit, les développeurs ont tous les outils nécessaires pour animer comme il se doit les personnages, cinématiques, attaques, esquives et autres éléments.

En d’autres termes, il ne reste plus qu’au studio britannique à modéliser et à incorporer les mouvements voire les expressions faciales comme corporelles des acteurs dans Hellblade 2. Les choses bougent, mais qu’est-ce que cette information signifie pour la date de sortie ? Difficile à dire à ce stade car tout dépend de la manière de travailler du studio. Cela n’exclut en rien la possibilité d’une sortie en 2023, mais il ne faudra cependant pas s’attendre à le voir arriver dès les premiers mois de l’année prochaine. Cette nouvelle laisse cependant espérer une bande-annonce inédite lors des Game Awards 2022 puisque le jeu s’est toujours montré à cet événement. Et qui sait, peut-être qu'une fenêtre de sortie de Hellblade 2 sera enfin annoncée ?