La plupart des joueurs PC et Xbox Series ont hâte de découvrir l'exclusivité Microsoft Hellblade 2. Et il se pourrait bien que l'attente ne soit plus si longue. Explications.

Hellblade 2 est un jeu très attendu. En plus d'être une nouvelle exclusivité Microsoft, il est indéniable que le premier épisode a été un grand succès. Il a créé une ambiance très particulière, oppressante, presque horrifique, et a exploré de manière remarquable la psychose humaine. Pour anecdote, le jeu a même été développé avec l'aide de chercheurs en neurosciences afin de représenter de manière réaliste les personnes souffrant de ces maux. Bref, l'attente est grande pour la suite et on viendrait même d'apprendre la date de sortie !

Tout ce qui va suivre doit être pris avec précaution, afin d'éviter, comme d'habitude, d'être déçu. Mais Senua’s Saga: Hellblade 2, la suite du jeu acclamé par la critique Hellblade: Senua’s Sacrifice, serait prévu pour être lancé le 21 mai 2024. Selon des sources du média Exputer, généralement considéré comme sérieux, le développeur Ninja Theory prévoit d'annoncer cette date lors du Direct de Xbox, un événement prévu pour le 18 janvier prochain à 21h00. Le jeu devrait être présenté aux côtés d'autres exclusivités Xbox telles qu'Avowed et Microsoft Flight Simulator 2. La programmation de Xbox pour 2024 s'annonce donc prometteuse, si tout ceci est véridique.

Le Showcase des Jeux Xbox, diffusé en direct en juin 2023, avait déjà donné un aperçu de la fenêtre de lancement de Hellblade 2 après une longue attente. Malheureusement, le journaliste/insider responsable de l'information ne peut pas divulguer davantage de détails sur l'origine de la source pour préserver l'anonymat de l'informateur. Cependant, selon lui, les données sont suffisamment fiables pour en parler de manière officielle.

Toujours d'après lui, Ninja Theory prévoit également de consacrer une partie importante de l'événement à Senua’s Saga: Hellblade 2. On imagine aisément qu'il s'agira de dévoiler du gameplay, car pour l'instant les informations sont tout de même peu nombreuses au sujet du titre. Si ce n'est un court trailer lors des Game Awards 2023.

Un jeu très attendu

Hellblade 2 continue de suivre l'histoire de Senua, mais cette fois, elle semble avoir de nouveaux objectifs, notamment la chasse aux dieux. Le jeu se déroule dans des paysages islandais, capturés et reconstitués à l'aide de la photographie, de la photogrammétrie et des images satellites. Ces efforts visent à offrir un réalisme dans la représentation des décors.

De ce que l'on a pu glaner lors des interviews, les développeurs ont mis l'accent sur la création de costumes réels qui ont été scannés et modélisés dans le jeu, garantissant ainsi un niveau de détail élevé. De plus, Melina Juergens, l'actrice qui incarne Senua, ainsi que l'équipe d'animation ont passé deux ans à s'entraîner au combat pour rendre les animations de combat plus réalistes et brutales... Un beau programme !