Starfield est l'exclusivité Xbox du moment, mais les fans du premier Hellblade attendent avec impatience la suite des aventures de Senua. Elle promet une expérience tout aussi immersive que son aîné, avec des séquences poignantes qui tiendront en haleine jusqu'à la fin. S'il faut encore prendre un peu son mal en patience avant la sortie, une bonne nouvelle est à déclarer.

Hellblade 2 entièrement jouable ? Le doute est semé

Lors du dernier Xbox Games Showcase qui s'est tenu en juin dernier, Ninja Theory avait de belles surprises en réserve pour sa licence. Jusqu'ici, le studio s'était fait discret, la faute au Covid 19 qui a eu un impact important sur le développement. Le Summer Game Fest 2023 fut donc l'occasion pour Hellblade 2 de briller de mille feux, à l'instar de son apparition durant la conférence d'Epic Games consacrée à l’Unreal Engine 5, où un nouveau trailer a été révélé. Cette bande-annonce inédite servait davantage de démo technique, puisqu'il n'y avait pas de gameplay. Seulement des images avec un rendu en temps réel. Mais la grosse surprise, c'était la fenêtre de sortie fixée en 2024.

La date précise n'a malheureusement pas encore été annoncée. Néanmoins, un tweet posté par le compte officiel de Ninja Theory a mis le feu aux poudres. On y voit une grosse partie des membres du studio devant un grand écran flouté. Le message nous dit : « rien ne bat le fait de réunir tout le monde pour jouer au jeu ». Alors oui, sur le papier, rien n'indique qu'il s'agit de Hellblade 2. Toutefois, à en juger par le calendrier de sortie de la firme, il n'y a pas vraiment de place au doute. Sauf si le jeu en question est une production mystère dont nous n'avons jamais entendu parler, mais c'est peu probable.

Si c'est bien Hellblade 2 qu'on voit sur cette image, on peut alors être soulagé pour deux raisons. D'abord, cela confirme plus ou moins qu'il n'y a aucune chance que le jeu soit repoussé. De toute évidence, les développeurs se sont réunis pour jouer à un jeu dont la production est sûrement - presque - terminée. Le flou est justement là pour nous empêcher de voir un passage des futures péripéties de Senua. Enfin, puisque le développement touche à sa fin, sa sortie ne devrait plus tarder. On savait déjà qu'il arriverait en 2024, mais au vu de cette nouvelle information, il est probable de le voir débarquer en début d'année. Pour rappel, ce sera disponible sur PC, et Xbox Series, avec une disponibilité day one sur le Game Pass.