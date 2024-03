L'exclusivité Xbox Series X|S et PC revient avec des clichés à tomber par terre, qui confirme en plus le retour d'une fonctionnalité très populaire auprès des joueuses et des joueurs.

Hellblade 2 sortira uniquement sur Xbox Series et PC, malgré la rumeur d'une version PS5. Cela ne veut pas dire que Microsoft ne fera jamais de portage, mais au lancement le 21 mai 2024, il faudra obligatoirement une plateforme supportée par la firme de Redmond. Tandis que les derniers extraits en ont mis plein les yeux, Ninja Theory continue la promotion de leur jeu avec des photos très spéciales qui devraient donner l'eau à la bouche de toutes celles et ceux qui l'attendent avec impatience.

De superbes images inédites pour Hellblade 2

Hellblade 2 sera l'un des temps forts de 2024 et peut-être l'une des vitrines tant attendues pour les Xbox Series X|S. Bien qu'imparfait, Hellblade : Senua's Sacrifice avait le mérite d'offrir une expérience différente et marquante. Que ce soit par rapport au thème de la santé mentale ou du sound design qui ne rendait pas seulement fou l'héroïne du jeu. Il y a donc une attente certaine autour de cette suite, rien que pour voir comment Ninja Theory va être capable de se renouveler avec cette licence qui aurait pu être un one shot.

Il faudra patienter d'avoir Hellblade 2 entre les mains pour juger de l'évolution, ou non, des combats, mais on peut déjà constater qu'au niveau visuel, ça enverra du lourd. Pour le démontrer à nouveau, les développeurs ont publié quatre nouvelles images sur leur compte X. Elles permettent de confirmer qu'il devrait y avoir de très beaux moments d'un point de vue artistique. Et elles ne proviennent pas d'un trailer en particulier, mais du mode photo. Une fonctionnalité très populaire qui permet de capturer des instants précis, et de les sublimer avec différents filtres, angles de caméra et moult options. Ce qui a été fait ici même.

« Le mode photo est de retour dans Senua's Saga : Hellblade 2. Voici quelques clichés que nous avons pris cette semaine, en utilisant seulement le mode photo » explique Ninja Theory sur X. L'histoire de cette suite se focalisera sur les démons de Senua, et notamment sur les vikings qui ont attaqué son village et asservi son peuple. Un titre encore plus violent et axé sur les affrontements avec des géants à combattre. Ce sera disponible en exclu sur Xbox Series X|S et PC à partir du 21 mai 2024.