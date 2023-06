Starfield est sur toutes les lèvres. Et pour cause, la première nouvelle licence de Bethesda depuis des décennies sera l’une des grosses exclusivités Xbox Series de l’année. Après la débâcle de Redfall, le fameux « Skyrim dans l’espace » est particulièrement attendu au tournant. Pourtant d’autres productions maison devraient se démarquer cette année. Hellblade 2 n’a certes pas la même aura, mais forte d’un premier épisode marquant, la suite s’annonce également comme un immanquable de la console. Ninja Theory se montrait particulièrement discret ces derniers temps et il était presque acquis que l’épopée de Senua serait l’une des vedettes du Xbox Games Showcase. Pour autant, on attendait presque Senua's Saga Hellblade 2 lors de la conférence du Summer Game Fest 2023, mais il aura bien fallut patienter jusqu'à la conférence de Microsoft.

Hellblade 2 loupe sa sortie cette année

Une démo et puis s’en va. Annoncé en fanfare lors des Game Awards 2019, Hellblade 2 s’était fait particulièrement discret. La Covid 19 a eu un impact certain sur le développement du jeu et Ninja Theory s’est éloigné de son modèle de communication habituel. Là où le studio aimait partager son avancée au travers de nombreux carnets de développeurs avec sa production précédente, son exclusivité Xbox Series s’est murée dans un silence déconcertant. Elle a néanmoins fait une apparition remarquée lors de la conférence la conférence Epic Games consacrée à l’Unreal Engine 5. Le moins que l’on puisse dire c’est que c’était bluffant. Mais une démo technique n’égale pas une véritable bande-annonce ou du gameplay. Et heureusement, Xbox n’est pas venu les mains dans les poches au Summer Game Fest 2023.

L'éditeur a tout misé sur sa propre conférence et Senua's Saga Hellblade 2 y a fait une apparition très remarquée. La suite tant attendue s'est montrée le temps d'une bande-annonce servant encore une fois davantage de démo technique. Pas de gameplay, mais des images avec un rendu en temps réel et un sound design qui s'annonce encore une fois complètement dingue. De quoi mettre l'eau à la bouche des joueurs, mais il faudra s'armer d'un peu de patience. Hellblade 2 ne sortira finalement pas cette année. Le jeu est prévu pour 2024, à une date encore non déterminée avec encore une fois une disponibilité day one sur le Xbox Game Pass.

article en cours de rédaction