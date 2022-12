Hellblade 2 fait partie de ces jeux qui se sont fait très discrets cette année. Une grande partie des joueurs Xbox Series espéraient voir l’exclusivité lors des conférences Microsoft, mais il n’en était rien. Un silence qui avait commencé par inquiéter tant Ninja Theory communiquait à fond de balle sur l’avancée du premier épisode à son époque. Qu’ils se rassurent, tout se passe bien en interne visiblement. Hellblade Senua’s Saga a récemment passé une étape importante de son développement. Les développeurs promettent d’ailleurs de reprendre leur communication habituelle très bientôt.

Bientôt des nouvelles de Hellblade 2

Depuis l’annonce de Hellblade 2 aux Game Awards 2019, Ninja Theory est bien silencieux. Le studio avait pour habitude de communiquer ouvertement sur l’avancée de ses projets au travers de carnets des développeurs qui mettaient en avant divers aspects du développement. Une stratégie qui s’était avérée payante pour le premier épisode de cette nouvelle saga, mais qui n’avait pas été réitéré cette année. Les complications dues à la pandémie, qui ont valu le retard de Hellblade Senua's Saga, y sont sans doute pour quelque chose. Le nouveau studio Xbox reprendra néanmoins ses bonnes vieilles habitudes dès l’année prochaine.

Ninja Theory a confirmé que de nouvelles images et informations autour de Senua's Saga : Hellblade 2 seraient montrées dès l’année prochaine. Le studio publiera à nouveau des carnets des développeurs afin de tenir les joueurs informés de l’avancée du projet, mais également pour partager sa vision et son processus autour de divers aspects de l'exclusivité Xbox Series. L’année dernière, les équipes avaient par exemple mis en avant le bond graphique entre le jeu original et Hellblade 2, tout en partageant plusieurs concept arts capturant l'atmosphère du projet et en confirmant le passage à l’Unreal Engine 5. Si aucune date n’a été donnée pour la prochaine vidéo, nul ne doute qu’elle devrait proposer son lot de nouvelles informations.