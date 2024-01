Hellblade 2 est un jeu très attendu par de nombreux joueurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Après un premier épisode brillant et l'engouement actuel pour l'univers Viking, de nombreux fans sont impatients de le découvrir. Ainsi, la présentation du Xbox Developer Direct a été une excellente occasion de satisfaire bon nombre d'entre eux, notamment grâce au gameplay et aux explications fournies par les développeurs. Cependant, il y a eu aussi quelques mauvaises surprises dans le lot, suffisantes pour en frustrer plus d'un.

Hellblade 2 fait rager une partie des joueurs

Parmi les mauvaises nouvelles, lors de la conférence Xbox, nous avons malheureusement appris que Hellblade 2 ne proposerait qu'une édition numérique à 49,99 euros. De plus, nous avons eu la confirmation que le jeu aurait une durée de vie de seulement 7 à 8 heures. Si cette dernière information n'est pas nécessairement un problème en soi, de nombreux joueurs regrettent de ne pas avoir la possibilité de profiter d'une aventure plus longue.

L'absence d'une édition physique déçoit de nombreuses personnes, et sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires expriment leur incompréhension face à ce choix marketing. Surtout lorsque l'on sait que le premier jeu Hellblade avait finalement bénéficié d'une version physique complète, bien que celle-ci soit sortie plus tard. Il n'est donc pas exclu qu'une édition physique surprise puisse voir le jour dans les mois à venir, peut-être accompagnée de quelques surprises supplémentaires pour raviver l'engouement pour le jeu et stimuler les ventes. Pourquoi pas ?

Un titre qui fait quand même rêver

Malgré cette mauvaise nouvelle qui vient quelque peu entacher l'enthousiasme, la hype autour du titre de Ninja Theory reste très élevée. En plus des extraits du jeu qui suscitent un vif intérêt, nous avons également obtenu la confirmation de la date de sortie officielle, fixée au 21 mai 2024. Les développeurs ont également discuté du travail effectué sur l'atmosphère du jeu, allant des décors à la musique, un élément essentiel pour Hellblade 2. Une partie de l'équipe de développement de Ninja Theory s'est rendue en Islande pour capturer l'ambiance du paysage et en saisir l'essence même. Un gros travail a également été effectué sur la motion capture afin d'apporter encore plus de réalisme dans les mouvements et animations des personnages, en particulier lors des combats. À ce niveau, le jeu promet d'être plus brutal et viscéral. Tout un programme.

En résumé, la qualité semble être au rendez-vous et dans l'ensemble, tout le monde a quand même hâte de mettre la main dessus. Même s'il s'agit, rappelons-le, d'une exclusivité Xbox/PC.