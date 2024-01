Août 2017, Ninja Theory créait la surprise avec Hellblade Senua's Sacrifice. Un jeu beau à tomber qui traitait intelligemment de la maladie mentale et l’incorporait brillamment à son gameplay le tout avec un sound design impeccable. Une expérience prenante et dérangeante dans ses meilleurs moments grâce à une héroïne campée par une Melina Juergens incarnée. La quête sombre de Senua n’était pour autant pas terminée et elle poursuivra sa soif de vengeance dans Hellblade 2, qui sortira cette fois uniquement sur PC et Xbox Series. Un titre particulièrement attendu, dont on ne savait finalement que peu de choses. Microsoft a corrigé le tir lors de son Xbox Developer Direct.

Plus de quatre longues années plus tard, Hellblade 2 fait enfin les présentations comme il se doit. Depuis son annonce aux Game Awards 2019, la suite s’était montrée particulièrement discrète. Impacté de plein fouet par la pandémie comme de nombreux studios, Ninja Theory avait jusqu’alors joué la carte de la prudence en mettant avant tout l’accent sur la technique et la puissance de l’Unreal Engine 5 avant de nous donner un petit biscuit lors de la cérémonie. Malgré tout, les nouvelles aventures de Senua étaient entourées d’un épais brouillard. Quelles étaient les nouveautés, qu’est-ce qui changeait dans le gameplay, quelle direction allait prendre le jeu et surtout quand est-ce qu’il allait sortir ? Le Xbox Developer Direct de ce jeudi 18 janvier 2024 a enfin apporté des réponses.

La première et la plus attendue de toute, oui, la rumeur était fondée. Hellblade 2 sortira bien le 21 mai sur Xbox Series et PC, avec une disponibilité dès son lancement sur le Xbox Game Pass. Elle a grandi depuis le premier jeu, n’a plus peur de ses visions et des voix dans sa tête, mais les Furies continueront de l’accompagner dans sa nouvelle mission : se venger des vikings qui ont attaqué son village en Islande. L’histoire prend donc place au Xème siècle dans le pays, où les guerriers vikings ont réduit son peuple en esclavage.

Un jeu plus violent

Ninja Theory annonce la couleur, ils essaieront de rester fidèle à l’histoire « jusqu’à un certain point » et ajoutera des éléments fictifs pour coller à l’épopée de Hellblade 2. Par exemple, Senua affrontera des géants avant l’émergence des Draugr. La guerrière celte traversera des environnements aussi beaux qu’hostiles, se fera des ennemis comme des alliés. Attendez-vous à de tout nouveaux combats et un jeu encore plus violent. « Senua n’est pas une super-héroïne, elle se bat pour sa vie, nous voulons que les joueurs le ressentent. ». Le son spatial viendra toujours illustrer la maladie mentale de Senua et ses hallucinations auditives.