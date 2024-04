En attendant de le voir de ses propres yeux le 21 mai, Hellblade 2 ne s'est pas montré sous ses plus somptueux atours via ses trailers, à en croire les spécialistes en la matière Digital Foundry.

La compression de YouTube ne permettait en effet pas de rendre pleinement justice à la magistrale claque graphique attendue sur Hellblade 2. Digital Foundry a toutefois pu voir le jeu de Ninja Theory en action via un flux direct sur sa version Xbox Series X. C'est là que la magie a véritablement opéré pour ces maîtres analystes.

Hellblade 2 sera bien une claque graphique divine

Ninja Theory ne s'en est jamais caché. Hellblade 2 se veut avant tout une expérience visuelle et cinématographique plutôt qu'un jeu vidéo dans son plus simple appareil. Quelques éléments de gameplay comme les combats l'empêche toutefois d'être simplement qualifié de « film interactif ». Mais sa plus grande force réside bien dans ses magistrales prouesses technologiques et graphiques. Une véritable claque, en somme, qu'il nous assénera à sa sortie le 21 mai sur PC et Xbox Series X/S.

Grâce à un flux direct permettant de voir Hellblade 2 dans tous ses menus détails, Digital Foundry a pu se fendre d'une analyse extrêmement poussée. Vous trouverez leur vidéo sur le sujet ci-dessous. Cela semblait être une évidence, mais ça va mieux en le disant : le titre de Ninja Theory est bien un bijou de technologies graphiques. Qu'il s'agisse des décors ou des personnages, la suite des aventures de Senua est une véritable démonstration des impressionnantes capacités de l'Unreal Engine 5.

Une magnifique plongée dans la folie

L'équipe de Digital Foundry n'est pourtant pas aisément impressionnée. Mais ce qu'ils ont vu de Hellblade 2 semble leur avoir agréablement décroché la mâchoire. Nos confrères ont notamment été particulièrement bluffés par les animations de Senua. L'utilisation de MetaHuman et de la motion-capture représentent ainsi selon eux « la meilleure performance jamais vue dans un jeu vidéo ». Même constat visiblement pour les décors et d'autres éléments visuels. « Hellblade 2 propose d'agréables effets de post-processing ainsi qu'une magnifique profondeur de champ. L'aliasing est presque impeccable, de même que le flou de mouvement ».

Digital Foundry note cependant que toute cette beauté abyssale a un prix, notamment sur Xbox Series X. Pour démontrer tous ses plus beaux atours sans concessions, le framerate du jeu doit fatalement y être bloqué à 30 FPS. « Le rendu global demeure toutefois excellent », nous rassure tout de même l'équipe. Difficile en revanche de dire si la plus modeste Series S saura supporter la charge. Même sur PC, il faudra certainement un véritable monstre pour profiter pleinement du jeu. Cette version pourra d'ailleurs profiter d'un framerate débloqué. À condition d'avoir la configuration nécessaire pour y parvenir notamment en 1440p ou en 4K. Nous pourrons voir cela de nos propres yeux ébahis le 21 mai à venir.