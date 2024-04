Prêts à revivre un voyage assez unique et quelque part éprouvant dans la psyché de Senua ? Hellblade 2 sort le 21 mai 2024 sur Xbox Series X|S et PC. Une suite qui semble pousser tous les potards à fond, et qui devrait encore offrir une ambiance sonore aux petits oignons. Et à travers la dernière bande-annonce ou les images obtenues avec le mode Photo, la technique sera aussi normalement de haut vol. Ou presque. Un élément confirmé lors d'une interview fait débat et déçoit grandement une partie des internautes.

L'expérience Hellblade 2 ne sera « pas totalement » fluide

Dans un peu plus d'un mois, vous allez pouvoir redémarrer votre Xbox Series X | S ou prendre d'assaut votre PC pour découvrir Hellblade 2. Le nouveau chapitre du voyage introspectif de Senua. « Bien décidée à sauver les victimes de la tyrannie, Senua doit se battre pour vaincre les ténèbres du monde, mais aussi sa propre noirceur » (via Xbox). Avant sa sortie, le studio anglais Ninja Theory a convié quelques médias afin d'essayer le jeu pour la première fois. Et ce qui ressort le plus des premiers retours, c'est la qualité visuelle d'Hellblade 2. Nos confrères américains de Polygon se sont pris une claque. « Le jeu, auquel j'ai joué sur Xbox Series X, est magnifique » explique Oli Welsh.

Que ce soit les effets volumétriques, l'éclairage, la modélisation et les expressions de Senua, le réalisme des décors et la précision des textures, Hellblade 2 a l'air d'être la vitrine technique attendue. Néanmoins, il y a des sujets qui fâchent comme le framerate. Alors qu'on aurait pu s'attendre à différents modes graphiques, comme pour des exclus de la concurrence ou des jeux tiers, le titre n'en aura aucun, si ce n'est celui sous lequel il tourne. Et ce qui pose problème, c'est qu'Hellblade 2 ne dépassera pas les 30fps sur les consoles Xbox Series.

Crédits : Polygon / Ninja Theory.

30fps sans 4K native pour l'exclu Xbox Series X|S

Selon Gamepro qui a pu s'entretenir avec le directeur des effets visuels, c'est volontaire. « Le directeur des effets visuels nous a expliqué que l'expérience devrait être « plus cinématographique » - semblable aux films qui tournent à 24 images par seconde » indique le site. Cela va rappeler des bons et des mauvais souvenirs à certains, puisque The Order 1886 sur PS4 avait déjà fait ce choix. D'ailleurs, comme ce dernier, Hellblade 2 va aussi avoir des bandes noires... avec en prime une résolution dynamique. Pas de 4K native donc.

Si c'est bien fait, la plupart des gens ne devrait y voir que du feu, mais rien que de voir de telles concessions irritent des joueuses et joueurs. Maintenant, il faut espérer que les 30fps soient stables en toutes circonstances, et que les variations dans l'affichage ne soient pas brutales. Pour réunir les 60fps et une résolution élevée, il vous reste toujours la version PC.