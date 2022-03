Quelques jours après le rachat d’Haven Studios par Sony Interactive Entertainment, nous avons peut-être sous la main des images conceptuelles de l'exclusivité PS5 en cours de développement.

Un jeu de science-fiction ?

À l'heure d'écrire ces lignes, les informations sur le projet d'Haven sont bien maigres, pour ne pas dire inexistantes, et on se raccroche ainsi à ce que l'on peut. En l'occurrence, ici, aux images qui figurent sur le site officiel du studio et qui sont visibles dans notre galerie.

Sans être catégoriques, on perçoit une touche très moderne/quasi futuriste, qui pourrait faire penser à un titre de science-fiction. Le thème de cette exclusivité PS5 ? Possible. Mais il peut aussi s'agir de concept arts pour représenter la vision globale des développeurs, qui est d'élaborer des mondes où les joueurs vont pouvoir se perdre. Difficile à dire.

Haven : Sony, un choix naturel ?

Pour rappel, cette exclu PlayStation 5 est "une expérience multijoueur AAA avec un monde en constante évolution centré sur la liberté, la passion et l’entrain afin de divertir les joueurs pendant des années". Vu le descriptif, il est fort probable que Sony ait déjà validé une version PC. Cela permettrait de construire une plus large communauté et d'assurer au titre une vie sur le long terme.

Dans une interview accordée à Gameindustry, relayée par PlayStationInside, Jade Raymond, fondatrice et PDG d'Haven, a révélé que Sony Interactive Entertainment était leur premier choix pour la collaboration, et qu'elle avait été confortée dans cette idée par ce que d'autres studios avaient pu lui dire.

Il est devenu évident que nous n’allions plus pouvoir continuer. Heureusement, Google m’a soutenue dans ma volonté de trouver une porte de sortie, et m’a autorisé à préparer des maquettes de mon côté, que j’ai ensuite présentées à plusieurs investisseurs. Je suis d’ailleurs très heureuse que PlayStation, qui était notre premier choix, ait accepté de monter à bord et de nous soutenir. J’ai parlé avec plusieurs développeurs, et tous m’ont dit que Sony était l’entreprise qui comprenait et soutenait le mieux le processus créatif, en apportant le support nécessaire aux studios tout en leur laissant toute l’autonomie voulue. Bien évidemment, entendre cela a été très attractif.

De son côté Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, a salué la capacité des développeurs à évoluer rapidement. Il faut dire que ce ne sont pas des débutants, et qu'en plus, ce sont d'anciens collègues. La routine de travail est donc plus facile à mettre en place dans de telles conditions.