La nouvelle série télévisée Harry Potter, en cours de développement chez HBO, attise déjà les spéculations, notamment autour de son casting. Bien que la production en soit encore à ses débuts, un nom prestigieux se démarque déjà pour le rôle de l’emblématique directeur de Poudlard, Albus Dumbledore.

Déjà un nom pour ce personnage culte d'Harry Potter ?

Ainsi, d’après Variety, Mark Rylance serait en tête de la liste des candidats souhaités par HBO pour incarner le directeur de Poudlard. Ce choix a de quoi impressionner. Avec une carrière riche et de nombreuses distinctions – dont un Oscar, trois BAFTA et plusieurs Tony Awards – Rylance est l'un des acteurs britanniques les plus respectés de sa génération. Sa présence donnerait à la série un gage de qualité et de profondeur (Ready Player One, Le Pont des Espions).

Cependant, rien n’est confirmé pour l’instant. HBO semble n’avoir fait qu’exprimer un intérêt pour l’acteur, sans entamer de véritables négociations. La chaîne reste prudente et a affirmé qu’elle ne partagerait des détails qu’une fois les accords finalisés. Pour le moment, la présence de Rylance dans le rôle de Dumbledore reste donc une idée, un souhait.

Mark Rylance

Un casting attendu avec impatience

Le casting de cette série Harry Potter est l’un des sujets les plus attendus des fans. En septembre, HBO a lancé une recherche de jeunes acteurs pour les rôles d'Harry, Ron, et Hermione, ce qui laisse penser que le tournage pourrait démarrer dès le printemps 2025. Cette étape souligne l’ambition de HBO : offrir une nouvelle interprétation de l’univers magique, tout en restant fidèle aux éléments incontournables de la saga.

Même si la série en est encore à ses premiers pas, l’enthousiasme est déjà palpable. Avec un casting en cours et des rumeurs bien orchestrées, HBO alimente habilement l’attente autour de ce projet. Si Mark Rylance se joint finalement à l’aventure en tant que Dumbledore, cela pourrait donner une profondeur inédite à ce personnage emblématique.

Source : Variety