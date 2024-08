Découvrez l'une des surprises les plus inattendues de Harry Potter: Quidditch Champions qui ravira les fans et apportera une touche d'humour au jeu. On vous prévient, c'est assez WTF.

Alors que la sortie de Harry Potter: Quidditch Champions se rapproche, l'excitation grandit peu à peu. Les développeurs ont réussi à capter l'attention des fans avec un clin d'œil malin qui pourrait bien faire le buzz sur Internet. Ce détail amusant et nostalgique évoque de bons souvenirs et promet de raviver l'enthousiasme des joueurs.

Harry Potter fait rire tout le monde

Ainsi, une des surprises les plus marquantes de Harry Potter: Quidditch Champions est l'ajout d'un personnage bien connu des fans. Hagrid, dans sa version tirée du jeu Harry Potter à l'école des sorciers sur PS1. Ce modèle, célèbre pour ses graphismes simplistes, fait un retour inattendu.

Dans le nouveau jeu, Hagrid revient sous forme de cosmétique. Surnommé "Meme Hagrid" par la communauté, il apparaît comme un masque en papier que les joueurs peuvent équiper en skin sur leur personnage. Le résultat est surprenant, amusant, et complètement décalé. C'est un clin d'œil à la fois nostalgique et humoristique qui ravira les fans de longue date.

Ce clin d'œil des développeurs va bien au-delà de la simple nostalgie. Il rappelle aussi comment les jeux vidéo ont évolué au fil des ans. Revoir ce modèle low-poly de Hagrid, c'est comme un petit voyage dans le temps. Cela apporte en plus une légèreté bienvenue dans un jeu qui reste compétitif.

Mais ce PS1 Hagrid n'est pas la seule surprise. Le jeu est rempli de références pour les fans de longue date. En plus des souvenirs, Harry Potter: Quidditch Champions introduit aussi les écoles de sorcellerie Beauxbâtons et Durmstrang. Ces détails enrichissent encore plus l'univers et promettent de faire plaisir aux potterheads.

Un jeu qui réalise le rêve des fans

Pour rappel, Harry Potter: Quidditch Champions est un nouveau jeu qui plonge les fans dans l'univers du Quidditch, le sport emblématique des sorciers. Dans ce jeu, les joueurs peuvent enfin réaliser leur rêve de voler sur un balai et de participer à des matchs. Le but est simple : attraper le Vif d'Or ou marquer des points en lançant le Souafle à travers les anneaux adverses. Le jeu est axé sur le multijoueur, ce qui permet de s'affronter avec des amis ou des joueurs du monde entier. Chaque joueur peut personnaliser son personnage, choisir son rôle dans l'équipe, et travailler ensemble pour dominer le terrain. La sortie est proche puisqu'il sera disponible le 3 septembre prochain sur PS4 et PS5, Xbox One, Series X/S, et PC. Et même plus tard sur Nintendo Switch, durant l'hiver.

Source : Warner