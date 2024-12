Le monde de Harry Potter s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec une toute nouvelle série télévisée. Basée sur les célèbres romans de J.K. Rowling, cette adaptation vise à revisiter en profondeur les aventures de l’apprenti sorcier et de ses amis. Si l’excitation est déjà palpable chez les fans, les rumeurs autour du casting ne font qu’amplifier l’impatience.

Des noms pour des personnages cultes d'Harry Potter

L’un des noms qui revient avec insistance est celui de Mark Strong. Connu pour ses rôles marquants dans Kingsman et Sherlock Holmes, l’acteur serait pressenti pour incarner Albus Dumbledore. Son charisme et sa prestance en feraient un excellent choix pour ce personnage emblématique.

Mais il n’est pas le seul en lice. Mark Rylance, oscarisé pour Le Pont des espions, serait également envisagé pour reprendre ce rôle mythique. Aucun des deux n’a encore été confirmé, mais l’idée d’un de ces deux talents dans la peau de Dumbledore enthousiasme déjà les fans.

Côté professeurs, Sharon Horgan est évoquée pour le rôle de Minerva McGonagall. L’actrice et scénariste, connue pour la série Catastrophe, pourrait apporter une touche unique à la stricte mais bienveillante professeure de métamorphose. Là encore, rien n’est officiel, mais cette rumeur alimente déjà les discussions.

Le nouveau Dumbledore ?

Et Hagrid ?

Brett Goldstein, star de Ted Lasso, serait envisagé pour le rôle de Rubeus Hagrid. Avec son humour et sa présence chaleureuse, il pourrait parfaitement donner vie au demi-géant au grand cœur. Les fans s’accordent à dire qu’il serait un choix original et prometteur.

Enfin, Paapa Essiedu pourrait prendre les traits de Severus Rogue. L’acteur, acclamé pour ses performances dans I May Destroy You et Gangs of London, a le talent nécessaire pour incarner la complexité de ce personnage à la fois sombre et fascinant. Cette potentielle sélection intrigue et divise déjà de nombreux fans.

Cette nouvelle série Harry Potter est l’un des projets les plus attendus du moment. Chaque rumeur sur le casting nourrit la curiosité des fans, impatients de voir ces personnages iconiques interprétés sous un nouveau jour.

Source : Deadline