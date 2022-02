Pour l'heure et en attendant Hogwarts Legacy, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent comme jeu vidéo Harry Potter. Et forcément, les fans se jettent comme la misère sur le pauvre monde au moindre signe. Et un signe, en voilà un. Le jeu mobile disponible sur Android et iOS Harry Potter Magic Awakened en Chine va arriver en Occident.

En attendant un jeu PC/consoles

Le jeu est développé conjointement par Warner Bros. Games et NetEase. Dans ce titre stratégique, les joueurs apprennent des sorts et des charmes au fur et à mesure de leur progression et les utilisent à travers des cartes. Car oui, il s'agit avant tout d'un jeu de cartes. L'angle stratégique de ce jeu Harry Potter vient de l'apprentissage des combinaisons de cartes pour vaincre ses adversaires.

Le jeu semble inclure de nombreux personnages de la saga, aussi bien au niveau des professeurs de Poudlard que des élèves que l'on rencontre dans les livres et les films.

"Flipendo !"

Le jeu vient d'ouvrir des préinscriptions via le site Web de Magic Awakened , cela débloque des récompenses exclusives lors du lancement officiel du jeu. Si ce n'est pas le jeu ultime que la plupart des joueurs attendent, c'est une bonne opportunité de se replonger doucement dans l'univers du plus célèbre des sorciers.

Il n'y pas pour le moment pas de date de sortie précise si ce n'est un "Soon" visible en fin de vidéo.