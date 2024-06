Êtes-vous prêt à enfiler votre robe de sorcier et à monter sur un balai volant ? Lors du Summer Game Fest, Warner Bros. Games et Unbroken Studios ont dévoilé de nouveaux détails palpitants et une bande-annonce pour Harry Potter: Quidditch Champions. Ce jeu multijoueur compétitif promet de transporter les joueurs au cœur du sport préféré des sorciers.

Harry Potter sur le balais

Harry Potter: Quidditch Champions est conçu pour offrir une expérience immersive et pleine d'adrénaline. Voici ce que vous pouvez attendre du jeu :

Matchs Multijoueur Intenses : engagez-vous dans des matchs de Quidditch, seul ou avec des amis, dans ce jeu multijoueur en ligne. Les compétitions promettent visiblement d'être féroces et stratégiques, nécessitant une coopération et une coordination précises pour triompher​.

Personnalisation des Champions : vous pouvez créer et personnaliser votre propre champion de Quidditch. Choisissez parmi une variété de robes, de balais et d'équipements pour vous démarquer sur le terrain et représenter fièrement votre équipe​.

Un Univers Magique Fidèle : plongez dans l'univers enchanteur de Harry Potter, avec des environnements et des éléments de jeu qui respectent l'essence des livres et des films, tout en introduisant de nouvelles aventures pour les fans​.

Le jeu est actuellement en phase de tests limités, et les fans peuvent s'inscrire pour avoir une chance de participer à ces playtests sur le site officiel. La sortie de Harry Potter: Quidditch Champions est prévue pour 2024 sur PC et des consoles qui seront confirmées ultérieurement​. On a aussi eu une date de sortie, le 3 septembre 2024 sur consoles et PC.