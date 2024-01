Le prochain opus de la franchise Halo a refait surface sur la Toile, et on a du nouveau à se mettre sous la dent. Pas de panique, c'est une bonne nouvelle.

Une rumeur circule depuis un certain temps, et elle fait mention d'un nouveau jeu Halo. Jusqu'ici, tout va bien, mais il serait un peu particulier. En effet, ce nouvel opus serait développé sous Unreal Engine 5. Pour quelques joueurs, c'est peu probable, mais d'autres se montrent plus convaincus. Aujourd'hui, on a eu plus d'informations à ce sujet, et ça va sûrement régaler les fans.

Un nouveau Halo sur Unreal Engine 5 ? C'est probable

En octobre dernier, l'éditeur en chef du podcast Seasoned Gaming est venu nous parler de la licence Halo. Selon lui, 343 Industries planchait sur un nouveau titre, mais façonné à partir du moteur d'Epic. Par contre, il a bien précisé qu'on n'était pas prêt de le voir sur le devant de la scène. Le développement en était visiblement à un stade précoce, mais on ne pouvait pas vraiment le savoir avec précision. Les propos de notre homme devaient être pris avec des pincettes, mais un autre indice vient tout juste d'être relevé.

Effectivement, l'insider Idle Sloth a remarqué un détail intéressant sur la page LinkedIn de Justin Dinges. Petit rappel, il a travaillé pour le studio en tant que directeur artistique. Si on regarde plus près son historique, on note qu'il a bossé d'avril 2022 à mars 2023 sur « le prochain Halo qui n'a pas encore été annoncé ». Ceci dit, ça ne nous permet pas d'affirmer qu'il est conçu sous l'Unreal Engine 5. Néanmoins, on constate que le chantier de ce jeu inédit avance, ce qui devrait en rassurer plus d'un. En plus, Dinges a une bonne expérience dans la franchise, étant passé sur Infinite ou le quatrième opus, entre autres.

Un changement de moteur qui ne laisse aucune place au doute ?

Plusieurs éléments nous permettent d'avancer un passage du Slipspace Engine à l'UE5. Par exemple, Ian Slutz, senior character systems designer pour 343 Industries, est de son côté en train de « construire des assets et des fonctionnalités pour le joueur sous Unreal Engine 5 ». Cette fois, Halo n'est pas mentionné, alors il pourrait s'agir d'un projet totalement différent. Mais les coïncidences commencent à s'accumuler, même s'il faut continuer à prendre des pincettes.

Pour finir, il ne faut pas oublier ce que Jez Corden de Windows Central avait expliqué l'année dernière. « Juste pour clarifier, je sais de source sûre que D. Berger a quitté 343i, ce que je suis enclin à croire est le reste du rapport de Sean sur Tatanka qui pourrait potentiellement changer de moteur, et potentiellement être séparé, mais pas encore de confirmation ». Des doutes subsistent, et on espère en apprendre davantage dans les mois à venir.