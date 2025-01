Pour rappel, le studio derrière la célèbre licence SF avait annoncé de grands changements en interne en octobre dernier : adieu 343 Industries, et bonjour Halo Studios, suite à de profondes restructurations et licenciements après le succès en demi-teinte d'Infinite. Une façon de reculer pour mieux sauter, avec de plus la transition vers le moteur Unreal Engine 5 ? C'est en tout ce qui semble se profiler, d'après de nouvelles rumeurs.

Nouveau Halo d'indices autour du futur de Master Chief

Depuis plusieurs mois, le studio s'appelant désormais Halo Studios travaillerait en coulisses sur l'avenir de la licence. Cela passe notamment par la création de concepts de la franchise sur l'Unreal Engine 5, afin de voir ce qu'il a dans le ventre pour mettre en action Master Chief et son univers SF unique imaginé à l'origine par Bungie. Depuis l'annonce de cette « nouvelle ère » pour Halo, il semblerait que les équipes sont actuellement en phase intense de playtesting des futurs jeux de la franchise, et que l'annonce d'un nouveau titre devrait avoir lieu dans le courant de l'année.

C'est en tout cas ce qu'a avancé l'insider Rebs Gaming, spécialiste notamment de la licence. En plus de changer de nom, Halo Studios a lancé il y a peu l'initiative « Playtest Lab », visant à proposer un « espace de test centralisé » pouvant accueillir diférents membres des équipes pour qu'ils puissent tester ensemble de nouveaux prototypes et partager des idées.

À travers ce Playtest Lab, des artistes et designers seraient d'ailleurs en train d'essayer des maps déjà en production. Tout porte donc à croire que le prochain jeu Halo à venir serait déjà dans un état de développement relativement avancé. Il se pourrait donc que Xbox se fende bientôt d'une annonce à son égard. Il ne serait cependant pas question d'une apparition surprise et fracassante au Developer Direct à venir, le jeu mystère étant a priori issu d'une « licence légendaire » japonaise. Master Chief attend en tout cas sagement son heure, et sera on l'espère réveillé bientôt.

Source : Rebs Gaming sur X.com