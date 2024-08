Avis aux fans du film culte de John Carpenter, Halloween, et d'Evil Dead. Un nouveau projet a été dévoilé avec une date de sortie pour cette année sur consoles et PC. Ca va être sanglant !

La franchise Halloween n'est pas morte, ce qui fait les affaires du maitre de l'horreur, John Carpenter. Même si les deux derniers films sont ratés, le réalisateur iconique a touché sa part et semble s'en contenter. Il préfère visiblement accepter les différentes opportunités qui se présentent à lui, surtout si ça concerne le jeu vidéo. Son passe-temps de prédilection, avec les matchs de NBA, maintenant qu'il ne tourne plus vraiment. Et le metteur en scène va pouvoir s'adonner à sa passion puisqu'un jeu prometteur et inattendu a été dévoilé. Attention, futur carnage.

Halloween fait équipe avec Ash vs Evil Dead dans un jeu

C'est une annonce inattendue qui est tombée ces dernières heures, mais Boss Team Games, à qui l'on doit Evil Dead The Game, travaille sur Halloween. La licence cultissime de John Carpenter qui, si elle s'est perdue rapidement, reste l'un des chefs-d'œuvres du cinéma de genre. Un monument du slasher. Lors de l'annonce, le studio a promis deux jeux, avec l'un des titres qui seraient supervisés par Carpenter. Un jeu d'horreur multijoueur asymétrique où l'on incarne Michael Myers, le tueur d'Halloween ? On verra ce qu'il en est, mais Boss Team Games a déjà révélé l'un des deux softs. Et c'est totalement inattendu.

Le jeu Halloween & Ash vs Evil Dead Retro Realms a été officialisé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC pour une sortie dès le 18 octobre 2024. De quoi s'agit-il ? De deux titres d'action / plateforme 16-Bit, réunis sur une même galette ou cartouche en mode « Double Feature », où l'on joue Michael Myers et Ash Williams dans leur aventure respective.

« RetroRealms rend hommage aux side-scrollers classiques tout en proposant une nouvelle approche du gameplay rétro ». Halloween & Ash Evil Dead ne compte pas faire dans la dentelle et propose des expériences bien sanglantes, avec des mises à mort brutales. Le lore des deux sagas emblématiques de l'horreur est également là, avec des renvois aux longs-métrages et aux personnages de ces derniers. En cas d'achat de la version physique, vous pourrez même jouer avec Laurie Strode en DLC. Si vous êtes fans des films et que ça vous parle un peu (beaucoup), une édition collector d'Halloween & Ash Evil Dead Retro Realms est en précommande. Mais uniquement à l'étranger pour le moment.

Source : Boss Team Games.