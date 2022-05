Il convient néanmoins de rappeler que Half-Life Ravenholm n’aurait sûrement pas ressemblé à ça s’il avait vu le jour. Les idées de gameplay sont malgré tout bien là, tout comme la majorité des éléments artistiques.

Voici à quoi ressemblait Ravenholm, la suite de Half-Life 2

Le jeu Half Life d’Arkane Games se dévoile enfin. Vous le savez peut-être, mais avant d’obtenir ses lettres de noblesse avec Dishonored, le studio français a travaillé pendant 3 ans sur l’une de licences phares de Valve. Le projet Half-Life Ravenholm devait se dérouler dans la ville déchue éponyme située en périphérie de Cité-17, mais a finalement été enterré par Valve. Cependant, ce spin-off plus horrifique montre enfin ce à quoi il aurait ressemblé.

C’est encore NoClip, qui avait dévoilé son existence lors d’un documentaire sur Arkane, qui nous régale. La chaîne vient de partager une heure de gameplay du fameux Half-Life Ravenholm. Évidemment le projet a pris de l’âge et n’a pas forcément bien vieilli. Les textures sont grossières, le doublage non finalisé et les animations mécaniques devaient encore être peaufinées. Malgré ce manque de fignolage, les fans seront néanmoins ravis de découvrir ce que ce qu’Arkane avait en tête pour ce projet qui n’a jamais été terminé.

L'Arkane-touch

Même si une bonne partie du gameplay de Half-Life Ravenholm ressemble énormément au jeu d’origine avec ses mécaniques systémiques, on reconnaît rapidement la patte d’Arkane. En plus des coups au corps-à-corps permettant d'envoyer valdinguer ses adversaires, les éléments du décor métallique et les flaques d'eau pouvaient conduire l’électricité. De quoi offrir une liberté créative pour éliminer ses ennemis et résoudre des puzzles.

Évidemment, le jeu nous aurait permis d'explorer Ravenholm et d’en apprendre davantage sur ce quartier condamné de City 17. Ce spin-off de Half-Life 2 aurait dû accorder un rôle plus important au Père Grigori, connu pour ses techniques de survivalisme … originales. Forcément, les joueurs n’incarneraient pas Gordon Freeman mais un tout nouveau personnage.