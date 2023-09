Half Life premier du nom, un second opus et enfin, un épisode VR en 2020, Alix. Voilà tout ce que les fans de la série ont à se mettre sous la dent pour l'instant. Et pourtant, c'est clairement une licence iconique qui a su marquer toute une génération. Faute d'un troisième épisode réclamé corps et âme par la communauté, il devient de plus en plus fréquent que les fans recréent son univers sur d'autres jeux notamment grâce notamment à des mods. Encore récemment, les fans ont aussi rendu accessible l'épisode VR sans casque et maintenant, Half Life s'invite d'un un jeu auquel on aurait jamais pensé et pourtant...

Half Life X Devil May Cry 5

Imaginons désormais les personnages, les ennemis, et même les dialogues d'Half-Life le tout dans une ambiance plus rock avec des épées et des flingues comme celle de Devil May Cry 5 et notamment avec les mécaniques du jeu. C'est désormais réel avec le mod Devil May Crowbar. Grâce à lui, Dante deviendra donc Gordon Freeman, Virgil se transforme en G-Man et Nero laisse place au visage du Dr.Kleiner. Cette création pour le moins originale ne se contente pas seulement à remplacer les personnages principaux par ceux de Half Life, mais modifie aussi les dialogues. Le créateur du mod, a même collaboré avec une équipe pour enregistrer des dialogues originaux pour chaque personnage.

Les différentes armes de DMC 5 sont modifiées pour faire place à celles d'Half Life et il en va de même pour les ennemis. Ainsi, avec Devil May Crowbar, vous allez vous battre avec les mécaniques d'un beat'em up face aux traqueurs et fourmi-lions. Bien d'autres surprises sont à découvrir en installant le mod. Pour utiliser ce dernier, il faudra bien évidemment avoir une version officielle de Devil May Cry 5 puis télécharger le mod en question depuis le site NexusMod et suivre les instructions d'installation. De cette manière, vous pourrez retrouver l'une des franchises les plus iconiques sur votre PC. Une rencontre de deux univers assez étonnante, mais qui prête clairement à sourire, preuve en est avec cette petite vidéo de présentation.