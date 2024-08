Le mois dernier, de nouvelles rumeurs laissaient entendre que le mythe Half-Life 3 pourrait bientôt enfin devenir réalité. Celles-ci prennent davantage de poids alors que Tyler McVicker, spécialiste de tout ce qui touche à Valve, mène sa petite enquête dans les entrailles de Black Mesa. Les savants fous de Gabe Newell travailleraient sur des expériences qui pourraient promettre du lourd pour Gordon Freeman et Alyx Vance.

Half-Life plus vivant que jamais ?

Quatre ans après le chef d'œuvre VR absolu qu'est Half-Life Alyx, qui a visiblement galvanisé les équipes comme jamais autour de la mythique licence, tout porte à croire que Valve proposerait bientôt du nouveau pour cette légende du genre FPS, sur des plateformes plus conventionnelles. C'est en tout cas ce qu'avance Tyler McVicker après une investigation méthodique des activités de la société qui chapeaute Steam. Selon lui, quelque chose couve dans les laboratoires de Black Mesa, avec non pas un, mais deux jeux estampillés Half-Life, en plus du fameux MOBA/hero shooter Deadlock.

Pour prouver ce qu'il avance, le YouTubeur indique avoir découvert un faisceau d'indices en ce sens dans diverses lignes de code ou dans des rapports d'autres personnes proches de Valve. L'un des jeux à venir devrait donc être un opus « à l'ancienne », et peut-être bien le Half-Life 3 tant prophétisé. L'autre pourrait être un projet plutôt ambitieux : un jeu asymétrique, avec d'un côté une version PC où nous contrôlons ce cher Gordon, et de l'autre un jeu VR où nous contrôlons Alyx. Cela permettrait d'inaugurer le caque VR sur lequel Valve continue de travailler, nom de code Deckard.

Cerise sur le gâteau (qui est un mensonge, tout le monde le sait), Tyler McVicker annonce que Valve préparerait une annonce très spéciale pour les 20 ans (oui, déjà) d'Half-Life 2, sorti exactement le 16 novembre 2004. Il s'agirait en tout cas d'une date idéale pour ravir les fans de ce monument du FPS. Le YouTubeur promet d'ajouter d'autres éléments à son enquête d'ici là pour nous aider à patienter. Notre attention en tant que fans d'Half-Life est quoi qu'il en soit définitivement piquée, en espérant que tout cela soit vérifiée officiellement bientôt.

Source : Tyler McVicker sur YouTube