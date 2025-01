Alors que beaucoup ne l'attendait plus, le mythique Half-Life 3 refait parler de lui, et les choses semblent enfin sérieusement se concrétiser pour la suite inespérée.

Alors que Deadlock, un mélange entre MOBA et hero-shooter, occupe actuellement beaucoup Valve, sa licence la plus légendaire redonne de plus en plus de signes de vie. 20 ans après un jeu qui a durablement marqué le genre FPS, Half-Life 3, ou en tout cas un nouveau jeu, semble enfin sérieusement se concrétiser via diverses sources assez proches des laboratoires sous la férule de Gabe Newell.

Dans les coulisses de Black Mesa, Half-Life 3 semble enfin se concrétiser

La première source relative au tant attendu Half-Life 3 nous provient d'une personne généralement très bien informée s'agissant des coulisses de Valve : le bien informé Gabe Follower. Dans une récente vidéo, celui-ci indique tenir de sources très proches du dossier qu'un nouveau jeu Half-Life, portant en interne le nom de code « X », serait fraîchement entré en phase de playtests. Il serait donc pour l'heure question pour les développeurs de le faire essayer auprès de leurs familles et amis.

Même s'il faut se contenter de cela, nous apprenons en tout cas qu'Half-Life 3 (ou quelque nom qu'il prendra au final) serait donc maintenant dans une phase cruciale de son développement. Historiquement, Valve est connu pour accorder une énorme importance aux playtests sur ses jeux. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette approche presque scientifique qu'Half-Life 2 est devenu le monument que l'on connaît. Espérons donc que le prochain jeu de la licence connaîtra le même destin prestigieux que le second opus, ou l'incroyable Half-Life Alyx, exclusif à la VR.

Le G-Man lui-même sème le doute

L'autre source donnant du grain à moudre à l'arrivée dans un futur plus ou moins proche d'un potentiel Half-Life 3 est une publication de Mike Shapiro, la voix de l'iconique G-Man, sur son compte X.com personnel. À noter que celui-ci sort d'une longue léthargie, après quatre ans d'inactivité. Sur celui-ci, le comédien nous présente une vidéo très cryptique, nous prophétisant, avec la voix de ce personnage emblématique de la franchise : « un second quart de siècle possiblement rempli de surprises inattendues ». Il complète cela avec les hashtags Valve, Half-Life, G-Man et 2025. Contre toute attente, Valve aurait-il donc enfin appris à compter jusqu'à trois et Half-Life 3 existe bel et bien ? Tout semble l'indiquer, mais il faudra naturellement attendre une annonce plus officielle pour en être certain, a priori dans le courant de l'année.

Sources : Gabe Follower sur YouTube ; Mike Shapiro sur X.com