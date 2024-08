Nous savons déjà que Valve travaille sur un mélange entre MOBA et TPS multi, nom de code Deadlock. Mais le leak en question laisse à penser que la société de Gabe Newell plancherait sur encore un autre projet. De nombreux signes tendraient par ailleurs vers un extrêmement attendu Half-Life 3, ou en tout cas un autre titre dans cet univers culte.

Une nouvelle rumeur autour du mythique Half-Life 3

20 ans après la sortie du légendaire deuxième opus, nombre de fans espèrent encore qu'Half-Life 3 verra enfin le jour. Nous ne sommes pas passés loin en 2020 avec Alyx, encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux VR jamais créés. Il est hélas de notoriété publique que Valve ne sait pas compter jusqu'à trois (pas de troisième Portal ou Left 4 Dead à l'horizon non plus, par exemple). Pourtant, un nouveau leak nous laisse à espérer que les savants fous de Black Mesa puissent cette fois faire une exception.

Comme découvert par le subreddit Gaming Leaks and Rumours, une comédienne de doublage du nom de Natasha Chandel (qui a déjà travaillé sur Starfield ou des jeux Call of Duty) affiche sur son CV un projet encore non annoncé de Valve portant le nom de code Project White Sands. Ce nom évoquera peut-être quelque chose aux fans de Half-Life, puisqu'il s'agit d'un lieu situé au Nouveau Mexique. Or, c'est également là que réside Black Mesa, le laboratoire pour lequel ce très cher Gordon Freeman a travaillé avant que sa vie prenne un tournant des plus extraterrestres. Se pourrait-il donc qu'Half-Life 3 soit cette fois bel et bien en développement ?

Naturellement, il est encore trop tôt pour le dire, et il pourrait ne s'agir que d'un simple « retour du copium autour de Half-Life 3 », comme le soulève un utilisateur du subreddit. Il faudra donc attendre de nouveaux détails pour affirmer ou infirmer cette théorie ou, mieux encore, une annonce officielle de Valve. Est-il enfin temps pour le Freeman de reprendre son pied-de-biche et son Gravity Gun ? L'avenir nous le dira. L'annonce d'un Half-Life 3 prochainement serait en tout cas un beau cadeau d'anniversaire pour les 20 ans de son aîné.

L'extrait du CV de Natasha Chandel en question. Crédit : Reddit

Source : Reddit