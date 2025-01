Cela fait plus de 20 ans que des millions de fans veulent croire à Half Life 3. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais ces derniers ont toutefois eu raison de supposer que la franchise pourrait finir par faire son retour. Même si ce n'est pas un jeu classique, Valve a fait revenir sa franchise culte avec Half-Life Alyx. Un titre PCVR qui a retourné le cerveau des joueuses et joueurs de réalité virtuelle, mais qui n'est par conséquent pas accessible à tout le monde.

Un nouveau signe sur l'existence d'Half Life 3 ?

Pourquoi reparler du jeu après tout ce temps ? Car la rumeur enfle ces dernières semaines. Selon le youtubeur Tyler McVicker, deux jeux de la licence seraient en développement. Au moment des Game Awards 2024, un ancien employé de chez Apple avait déclaré ceci : « La rumeur que j'ai entendue, et je ne suis pas en train de plaisanter, est que Gabe [Newell] sera là pour annoncer Half Life 3. Personnellement, je n’y crois pas. Mais c’est peut-être ce dont Jason [Schreier] parle ». Mais on le sait, ça n'a pas été le cas.

Il y a une semaine, un autre vidéaste Gabe Follower a indiqué qu'Half Life 3 serait bien réel et qu'il serait même dans sa phase de playtests. Puis il y a eu cet étrange message de Mike Shapiro, le doubleur de Gordon Freeman alias G-Man. « Déjà une nouvelle année. C'est un plaisir de vous voir et de vous entendre si nombreux. Puisse le prochain quart de siècle nous réserver autant de surprises inattendues que le premier millénaire » a-t-il écrit sur son compte X avec les hashtags #Valve, #Half-Life et #G-Man. Ce qui a ravivé la rumeur sur Half-Life 3.

Aujourd'hui, les fans s'enflamment encore après une découverte tout aussi étrange sur le profil Steam de Valve. Comme on peut le voir avec notre capture maison, il y a deux jeux dans la catégorie « Prochaines sorties ». À droite des filtres, on a un aperçu de Deadlock, le MOBA/Hero Shooter de Valve. Mais où est le second titre ? Eh bien là est toute la question. Pour certains, ce jeu caché pourrait être Half Life 3.... Adhérez-vous à cette théorie ?

Source : profil Valve sur Steam.