Comme le révèle Kotaku, David McGreavy, qui est un fan et collectionneur passionné de Valve, vient de partager de beaux artworks inédits pour Half-Life 2 : Episode 3 et d'autres projets Half-Life inconnus, histoire de remuer le couteau dans la plaie et se rendre compte de ce que l'on a pu rater.

Du Half-Life artistique

David McGreavy est actuellement producteur senior chez 2K, mais pendant son temps libre, il collectionne des objets ou œuvres qui sont relatives à Valve. D'après Kotaku, l'homme dispose même de contacts chez des employés du studio pour accéder à certains éléments non accessibles au grand public. Et il a bien voulu partager une partie des scans de ses œuvres à nos confrères anglo-saxons.

@David McGreavy et Kotaku

Il s'agit d'une version très spécifique de l'antagoniste Dr Breen qui apparait ici sous la forme d'un ver extraterrestre. SPOIL : En effet après sa mort dans Half-Life 2 l'homme aurait dû trouver une autre forme pour survivre. C'est clairement l'un des résumés de l'intrigue de ce que aurait pu être l'épisode 3. Outre les personnages, on peut aussi trouver un concept art d'un paysage.

@David McGreavy et Kotaku

Il s'agit d'un littoral dévasté avec des débris de bateaux, clairement le type d'environnement que l'on a pu commencer à explorer dans l'épisode 2. Avec des zones moins urbaines. Fait très surprenant, McGreavy a aussi partagé des œuvres qui ne concernent pas l'épisode 3 mais un mystérieux jeu sur les personnages d'Alyx et Dog. Un Half-Life inédit !

@David McGreavy et Kotaku

@David McGreavy et Kotaku

On peut même découvrir des artworks du jeu spatial de Valve Stars of Blood qui n'a rien à voir avec la saga Half-Life et qui fut annulé :

McGreavy déclare : Je suis un amoureux des biens physiques. Mais je cherche vraiment à conserver, cataloguer et inventorier numériquement tous les articles Valve disponibles dans le commerce, ainsi que ce que possède les employés dans la mesure du possible.

C'est là que l'on peut se rendre compte du travail phénoménale derrière un jeu vidéo, même quand celui-ci est annulé.