Half-Life 2: Episode 3 reste entouré de mystère, même des années après. Valve a finalement décidé d’en dévoiler davantage et de partager des détails sur ce projet annulé, le tout à travers un documentaire.

Un mystère longtemps resté entier commence à se dévoiler. À l’occasion des 20 ans de Half-Life 2, un documentaire produit par Secret Tape offre un aperçu inédit de Half-Life: Episode 3. Ce projet, très attendu par les fans, avait été annulé malgré des mois de développement. Grâce à ce film, on découvre enfin des images exclusives et les raisons derrière son abandon.

Un projet abandonné après six mois de travail pour Half Life

Dans le documentaire, David Speyre, ingénieur sur Half-Life 2, révèle que l’équipe travaillait déjà sur Episode 3 lorsque Valve a décidé de mettre le projet en pause. Pourquoi ? Le studio a choisi de concentrer ses efforts sur le développement de Left 4 Dead. Une fois ce pivot effectué, l’idée de reprendre le travail sur Episode 3 n’a jamais vraiment pris forme.

"On aurait pu revenir dessus et y consacrer deux ans," explique Speyre. "Mais l’argument était que nous avions manqué le bon moment." Gabe Newell, fondateur de Valve, partage un autre point de vue. Selon lui, l’équipe ne voyait pas clairement comment Episode 3 pouvait réellement faire évoluer la franchise. "Mon échec personnel, c’était de ne pas trouver comment cet épisode pouvait pousser les choses plus loin," confie-t-il.

Un héritage qui pèse lourd

Le succès colossal de Half-Life 2 rendait la tâche particulièrement difficile pour Episode 3. Sorti en 2004, le jeu a marqué l’histoire avec son moteur Source, ses mécaniques innovantes et son récit captivant. Il a raflé 39 prix de jeu de l’année et est aujourd’hui encore considéré comme un chef-d’œuvre.

Les attentes autour de Episode 3 étaient donc immenses. Les deux premiers épisodes avaient laissé l’histoire de Gordon Freeman en suspens, alimentant les spéculations des fans. Mais avec des projets comme Left 4 Dead et Portal, Valve a préféré se concentrer sur de nouvelles aventures.

Source : Valve