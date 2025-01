Avec Hades 1 et 2, Supergiant Games a en quelque sort créé un nouveau sous-genre du Rogue-lite, lui-même un sous-genre du genre RPG. À savoir un jeu d'action très nerveux en vue isométrique, avec différents bienfaits à sélectionner entre chaque salle pour évoluer dans un donjon, et faire monter son personnage en puissance en cas d'échec d'une run, le tout avec une direction artistique... divine. Voici justement venir un titre qui s'inspire de cette formule en y apportant un intéressant twist, à essayer dès maintenant via une démo disponible sur Steam.

Un nouveau Hades-like que vous allez adorer maudire ?

Encore en early access, potentiellement jusqu'à 2026, Hades 2 pourrait bientôt avoir un sérieux concurrent en la personne de Rogue Loops. Développé par Fubu Games, celui-ci reprend en effet de nombreux éléments qui ont fait l'énorme succès de la licence de Supergiant Games. On y retrouve entre autres un gameplay extrêmement nerveux, en vue isométrique, avec une direction artistique très similaire, ainsi que le système de bienfaits entre chaque salle pour créer un build unique à chaque run.

Là où Rogue Loops se démarque en revanche d'Hades, c'est justement dans sa mécanique de bienfaits. Chacun s'associe en effet à une malédiction. Notre personnage peut par exemple gagner en vitesse d'attaque, mais des pièges apparaîtront en contrepartie dans la suite du donjon. Le titre demandera donc constamment de peser le pour et le contre d'un bienfait puissant, mais accompagné d'une malédiction plus handicapante en conséquence.

Attendu durant le second trimestre 2025, Rogue Loops se laisse donc actuellement essayer via une démo sur Steam. Celle-ci se montre par ailleurs plutôt généreuse en contenu, afin de mieux se rendre compte de son potentiel. Une manière comme une autre d'attendre de voir ce que donnera la version finale très attendue d'Hades 2 du côté de Supergiant Games, en somme.

Source : Steam